10月31日是西方傳統節日，不少台灣民眾受影響，也喜歡在這一天變裝與朋友聚會。不過命理專家小孟老師在臉書粉專提醒，萬聖節是鬼節，民眾在節日當天扮鬼後，絕不要燒香又念經，還有別拿往生者照片開玩笑，也不要在擺放鬼怪物品前點蠟燭，避免引鬼上身，另外還分享萬聖節前後偏財運佳的3星座。

第3名、天秤座

天秤座在萬聖節時偏財運旺盛，這段時間非常適合投資，股市方面有精準眼光，懂得適時進場，還能安穩退場，讓荷包賺飽飽，另外也可以買張刮刮樂或彩券，因為他們中獎機率比其他星座還要高，尤其是萬聖節前後，偏財運特別旺，大小獎幾乎可以全拿，如果有興趣的話，也可在牌桌上試手氣，會獲得不少收穫。

第2名、巨蟹座

巨蟹座在萬聖節前後，貴人運與意外財非常旺，使他們有機會獲得意外之財，賺錢機會大大增加，而且貴人可能就在他們身邊，例如自己的另一半，夫妻互相幫忙，讓生活與工作事半功倍。

第1名、處女座

處女座萬聖節時的偏財運可能來自認識的人，像是親戚朋友介紹不錯的入財門路，有機會獲得賺錢機會或投資方案，另外也可能遇到日後創業合夥的生意人，先好好了解一番，有助於創業順利，而萬聖節前後是運勢最旺的時刻，處女座務必要好好把握。