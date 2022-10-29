台中市市長盧秀燕28日晚間在沙鹿舉辦的「台中海線聯合大造勢」活動。（圖／取自盧秀燕臉書）

民進黨28日晚間舉辦的「社群之夜」活動。（圖／本報系影音截圖）

九合一選舉進入衝刺階段，被視為藍綠兩大陣營「母雞」的總統兼民進黨主席蔡英文與台中市市長盧秀燕，不約而同在28日晚間舉行造勢活動。蔡舉辦「社群之夜」，號召自許為「辣台派」的社群英粉們，主打年輕選民；盧則深入對手大本營，在沙鹿舉辦「台中海線聯合大造勢」，現場聚集超過1.5萬名支持者，搶樁意味濃厚。從雙方當日造勢空拍照可見，盧場人潮爆棚、聲勢浩大；蔡場則規模較小，且出席民眾有不少是中老年族群，與活動目標有所差距。

民進黨28日晚間舉辦「社群之夜」活動，號召力挺蔡英文的社群「英粉」與「辣台派」站出來，主打「轉大人」搶攻年輕選票，盼拉抬北台灣選情，現場1000多名預先報名者坐滿。卻被香港媒體《中評社》捕捉到現場後方座位區，有不少中老年「長輩級」粉絲，甚至出現多顆「白髮蒼蒼」的人頭，並不符合活動主訴，看似大學生的面孔也與2019年第一次舉辦社群之夜相比少了許多。

民進黨28日晚間舉辦的「社群之夜」活動。（圖／本報系影音截圖）

民進黨28日晚間舉辦的「社群之夜」活動。（圖／本報系影音截圖）

盧秀燕28日晚間則深入對手大本營，在沙鹿舉辦「台中海線聯合大造勢」，現場聚集超過1.5萬名支持者，展現跨越地域族群的搶樁實力。這場造勢活動更獲得被視為傳統陸戰重要票源的農漁民代表力挺，盧親授戰旗給農漁業後援會總會長李煥湘。盧強調，自己4年前不被看好，但有大家支持才有機會服務，她3年多來走訪台中市24個農漁會，用實際行動聽農漁民的聲音，對農漁業好朋友的冀望，她一定全力以赴。

台中市市長盧秀燕28日晚間在沙鹿舉辦的「台中海線聯合大造勢」活動。（圖／取自盧秀燕臉書）

台中市市長盧秀燕28日晚間在沙鹿舉辦的「台中海線聯合大造勢」活動。（圖／取自盧秀燕臉書）

除了28日的「台中海線聯合大造勢」，盧秀燕14日以「藍營一姐」之姿，領銜舉辦的首場大型造勢晚會「十全十美・女力挺台灣」，合體全台9位國民黨女性縣市長候選人，現場也湧入3萬人，強大的聲勢當時便引發各方關注。

台中市市長盧秀燕14日晚間領銜舉辦的「十全十美・女力挺台灣」活動，合體全台9位國民黨女性縣市長候選人，現場湧入3萬人。（圖／取自盧秀燕臉書）