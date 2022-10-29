福地祐介首次主演電影就嘗試大膽床戲。（前景娛樂提供）

2022年塔林黑夜國際電影節公布最新入圍名單，王育麟導演以新作《動物感傷の清晨》入圍愛沙尼亞塔林黑夜國際電影節影評競賽單元，將在該影展舉辦世界首映。這也是《動物感傷の清晨》繼日本東京電影節市場展創投單元、義大利遠東影展創投之後，又一次傳來國際捷報。

塔林黑夜國際電影節為北歐最大的國際電影節之一，該電影節舉辦的國際競賽項目獲得國際電影製片人協會認證，與坎城影展、柏林影展、威尼斯影展同在A類影展之列。而影評競賽單元為該影展於2022年首次加設的新競賽項目，旨在讓更多風格強烈、藝術性極高的電影能夠被大眾所注目。

監製黃茂昌表示近年來，塔林黑夜國際電影節每年有大量歐洲產業人士參與，很開心這次《動物感傷の清晨》能在此舉行世界首映，作為唯一入圍的台灣作品，除證明本片備受國際期待之外，也希望透過此片將台灣作品帶向國際。

以《父後七日》、《阿莉芙》等作品多次入圍金馬獎的王育麟導演，睽違5年再度自編自導的《動物感傷の清晨》，飾演外送員的福地祐介遇上飾演援交妹的王允之，兩人之間火花一觸即發，開始了一場「20次外送換一次性愛」的特殊愛情關係。片中兩人多場親密床戲，挑戰三點全露超大膽尺度。電影中台詞極少，比起用嘴巴說話更多是用身體「對話」。

本片囊括一眾實力派演員包含喜翔、金鐘視后尹馨、王自強、莊益增、詹慧玲，對於發掘新人演員有獨到眼光的王育麟導演，這次也啟用新生代演員王允之、福地祐介擔綱男女主角。第一次主演電影的福地祐介說自己在大雨時一個人躺在公園長凳上，甚至三個月內忍受掉髮、狂減15公斤，付出百分百的努力只為揣摩孤獨心境，除了感激電影團隊給予機會，也期待在塔林影展與更多觀眾見面。