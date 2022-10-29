「國際美人」鐘明軒近來飛往美國，展開短期留學生活，不過在學校卻和一名德國女生爆發衝突，讓他認為遭到種族歧視，還用一連串英文怒罵對方，對此，網紅陳沂表示不認同他的行徑，怒斥：「真正在丟台灣人的臉」。

鐘明軒去美國短期留學，和德國女同學爆口角衝突，不僅質問對方是否有種族歧視，甚至要求她要改變態度，此舉動讓眾多網友大讚捍衛亞洲人尊嚴，對此，陳沂表示德國女生很衰，只是不想跟他們玩，卻無端被扣上種族歧視的帽子，坦言：「鍾明軒才是真正在丟台灣人的臉」，認為他根本是自卑導致過度聯想，還要別人承受自以為是的情緒。

陳沂提及先前電影「鬼滅之刃」風波，她表示鍾明軒怒嗆鬼滅本來有詢問配音意願，但後來又無預警將他換掉，認為片商有政治立場，及歧視同性戀身分，事情鬧到片商澄清沒有政治立場，換掉他是決定要找專業配音員，讓她直指鍾明軒「就是自卑，看不起自己，遇到任何不合己意的事情，就會把自己放到一個受害人的角色，說都是因為他是同性戀啦、還是黃種人啦，別人才會看不起他，再把人家扣上歧視的帽子」。

對此，網友紛紛留言：「想要人尊重，也該好好尊重人家⋯⋯對方都這麼委婉給台階」、「只是單純不想跟他玩，跟種族歧視有什麼關係」、「怕自己受傷就先讓別人受傷，我覺得鐘明軒是這種人」、「根本是在情緒勒索德國女生」。