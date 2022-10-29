高雄捷運資本額達130億元，在人力銀行發布的職缺，薪資卻只有2萬多不到3萬，網友直呼「太淒慘了吧！福利很好嗎」。高捷公司表示，考量近年市場行情與物價上漲、基本工資等，薪資漲幅研議中，將依照研議結果進行全面性調薪。

有網友在匿名論壇「Dcard」發文，分享高捷在人力銀行的徵才薪資條件，除了駕駛可月領3萬元，其他如維修員、技術員、客服等，皆在3萬元以下，原PO嘆「也太淒慘了吧！資本額130億呢？還是他們福利很強大｣。

部分網友認為，捷運根本不賺錢，薪資水準很難提升，「高捷工作量少，兩三萬剛好啦｣；過來人說，若就工作量來講，差不多值這個價。

高捷回應，目前開出來的職缺多為基層單位，薪水不高。近兩年受疫情影響，運量嚴重衰退，導致公司嚴重虧損，但從未要求員工離職、放無薪假，只能苦撐待變。

高捷強調，會針對社會結構、市場工資與物價行情，檢討薪資調整，調幅方面正在研議，會以兼顧公司營運狀況及照顧員工為首要目標，全面調薪。