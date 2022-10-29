歌手謝和弦2021年4月與老婆莉婭（陳緗妮）結婚，兩人在婚姻本來差點離婚收場，但因為老婆莉婭今年3月宣布懷孕才繼續維持，而在本月25日小倆口開心迎來女兒（謝音悅）出生，昨(28日)謝和弦曬出一張女兒的照片，但女兒身旁的抱枕，卻引發網友討論。

謝和弦與老婆莉婭日前迎來女兒（謝音悅）出生，初為人父的謝和弦不吝嗇地曬出與女兒合照，更對女兒喊話「阿爸我是妳永遠的靠山」，並搭配一張深情款款看著女兒的合影，令人感到非常溫馨。

不過，昨(28)日謝和弦再度曬出照片時，引來網友兩派論戰，照片中可以看到女兒身邊除了有可愛的鯊魚及兔子玩偶外，竟然還有大麻菸抱枕，更在貼文中寫下「教育不能等，從小就培養，哈們」，讓部分網友十分驚訝。

貼文曝光後，留言區分成兩派網友熱議，有粉絲知道謝和弦是在呼應參選議員時「大麻合法化」的政策，甚至還有網友感興趣留言詢問謝和弦「抱枕哪裡買」，不過，仍有另一派網友持相反意見，認為這樣並不妥。

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