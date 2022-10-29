故宮打破、損毀館藏嬌黃釉綠彩龍紋碗等3件瓷器國寶，竟還對內部人員下封口令要瞞天過海。國民黨智庫召集人陳學聖今直指是內部管理出問題，故宮博物院院長吳密察不尊重專業，故宮國寶危矣。

陳學聖表示，故宮從1925年成立以來，在文物保存與修復方面，早已形成良好制度，只要按部就班，幾乎不可能發生國寶破損這種事，如今卻在吳密察任內就發生3件破損案，令人難以置信。

陳學聖指出，吳密察以管理對象都是「紙」為由，把故宮圖書文獻處與書畫處合併為書畫文獻處，再把原器物處長升副院長，卻又因器物處尚無人有資格擔任處長，再把原圖書文獻處的處長調任為器物處長。

陳學聖說，同樣是文物，但隔行如隔山，吳密察如此不尊重專業，難保未來不會發生同樣的問題。

至於近日傳出故宮將不再續約寄存品「蘭千山館」文物，陳學聖表示，當初「蘭千山館」文物寄存，是由前院長秦孝儀與該文物所有人林伯壽簽約，歷經8任院長都沒人廢掉。如今卻要斷送在吳密察手裏，這將有損故宮的誠信與聲譽。

陳學聖質疑，「蘭千山館」文物任一件都是幾億元天價，站在博物館立場應是求之不得，怎麼堂堂故宮院長說不要就不要？這比中央銀行總裁說不要黃金更離譜；這些珍貴的文物一旦還給林伯壽後代，還能找到比故宮更安全可靠的存放點？

陳學聖指出，故宮如設南院、文物出國展覽等重大政策，都應經含院長與幾位重要部會首長及藝文界重量級人士在內的故宮指導委員會決議，像「蘭千山館」文物寄存不再續約這重大的事，也應經委員會同意，不允許吳密察一人專斷獨行。

陳學聖說，故宮晝畫文獻處職工都希望保留「蘭山千館」文物，相信絕大多數民眾也支持續約，呼籲吳密察三思，否則如此不尊重專業又草率對待文物方式，國人怎還放心把世界級珍稀古物交給吳？