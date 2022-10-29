Matzka今（29日）出席「2022年池上秋收稻穗藝術節」記者會，總以歌聲振奮人心的他突自爆不喜歡唱歌，成為主唱全是意料之外，「我是喜歡音樂，不是喜歡唱歌，唱歌是誤打誤撞，在大學時期玩樂團我也不是主唱，當時完全沒想到事情會衍生成現在這樣」。

身為台東人的Matzka感動表示這次舞台是他心中最漂亮的舞台之一，也為表演特別挑選4首符合意境的歌曲，包括〈Be Okay〉、〈歡迎回家〉、〈回到原點〉、〈娃娃泥〉，「尤其〈娃娃泥〉是母語創作，代表著希望的意思，希望大家不管遇到什麼事情都能Okay」。

談起對池上最深刻的印象，他笑言：「池上的田徑選手都跑很快，所以我有買好幾包米回家，看我小孩能不能跑快一點」，希望2個女兒參加田徑？他笑說：「我們家小孩要強悍一點，沒有漂亮這個字，還是看她們啦，健康最重要」；他也爆料女兒們喜歡韓團MAMAMOO跟BLACKPINK，自己常跟著女兒一起跳舞，只是每次都被嫌。

Matzka籌備近10年的時間，終於推出母語專輯《cinevuan7鄰86號》，他感動表示：「我終於完成這件事，這是我一出道就想做的事，中間有過很多問題沒辦法完成，這一次完成心裡總算有踏實的感覺」，他感謝家人幫忙修飾專輯中的母語歌詞，「他們聽到DEMO帶時都一直笑，因為我很多文法都錯誤了，我也因為這樣更深刻熟悉母語」，他也為保留母語習慣，現在都要求媽媽要用母語對話，跟2個女兒說話時也會盡量用母語溝通。

他在國中畢業後就離開部落，獨自北上生活，離家10多年的他談起回家的感覺，他直言「這是一種既熟悉又陌生的感覺，很奇妙」，他解釋，「這2年回家機會變多，發現人跟人之間因為很久沒接觸所以要重新熟悉一下，你也會覺得很多事情都沒變，但一切都改變了」。