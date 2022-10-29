指大巨蛋是複雜政商關係「登峰之作」 柯文哲「一句話」開轟中央 @中時新聞網 ​

遠雄集團創辦人趙藤雄等人因涉大巨蛋弊案、財報不實、賄賂民代官員護航開發案及眷改弊案等，台北地方法院28日判決，趙藤雄判刑7年，台北市長柯文哲昨再轟中央拖延大巨蛋防火避難性能審查，稱此案可讓人民看清中央嘴臉。柯文哲表示，當前重要的是如何讓大巨蛋可用，中央卻「七拖八拖」，但不該為政黨利益犧牲人民利益。

柯文哲29日赴台北市議員候選人吳怡萱何國榮聯合競選服務處成立茶會時說，大巨蛋是國家進步要面對的問題，大巨蛋大概是複雜的政商關係的「登峰之作」，檢視過去的內湖都市計畫變更，也是很複雜的政商關係。

柯文哲認為，追究大巨蛋誰要負責的同時，更重要的是「怎麼讓大巨蛋可以用」，他希望按部就班來做，但中央審查大巨蛋防火避難性能卻審1年半以上，他也不知道怎麼解釋，其實大家心裡都有數。

柯文哲說，老實講，他不會把大巨蛋當作我的功績，「我是善後的，你還是七拖八拖，這不是只有大巨蛋，大灣北段也是、社子島也是」，批評此舉是他很不喜歡的政治價值，再轟中央別因政黨利益犧牲人民利益。