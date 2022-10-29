清水國小126週年校慶暨整建學校草地運動場、尚美樓教學大樓落成，市長盧秀燕特前往主持啟用典禮。（陳世宗攝）

台中市清水區清水國小老舊校舍拆除重建，市府教育局以1億6000多萬元打造全新風貎的教學大樓，另以950萬元整建草地運動場，29日舉行126週年校慶及啟用典禮，為超過百年的學校開啟璀燦新頁。市長盧秀燕表示，改善學習環境不能等，校園安全舒適才能讓家長放心，學生好好學習提升國民素質，打造美好台中。

盧秀燕指出，清水國小原校舍因耐震係數不足有安全疑慮，市府瞭解全校師生和社區家長的期望，斥資1億6900多萬元拆除校舍重建；市府補助教學設備經費300萬元，今天新校舍落成啟用，全校師生有了更安全、友善的教學環境。

教育局長楊振昇表示，教育局以950萬元，整建清水國小草地運動場，今天也一併落成啟用，提供最優質的教學環境，也能給社區民眾一個最佳的活動場域。

楊振昇說，不僅清水國小，教育局依盧市長指示針對全市老舊校舍拆除重建及耐震補強的工作積極進行，以兌現讓師生有安全舒適多元教學環境的承諾，讓學生能安心學習、快樂成長。

清水國小校長洪瑞佑強調，新建尚美樓教學大樓，建築物動線與空間饒富變化與趣味，外牆、屋頂瓦能表現出現代感，同時呼應清水國小百年歷史校舍，傳統現代巧妙融合，給學生在清麗古樸，書香滿溢的校園中，悠遊自在學習，汲取清水生生不息的生命氣質。