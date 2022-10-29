香山溼地秋季水鳥報到囉，新竹市金城湖區水鴨群近日陸續現身，客雅溪口也來了大批水鳥飛舞。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

香山溼地秋季水鳥報到囉！新竹市金城湖區水鴨群近日陸續現身，客雅溪口也來了大批水鳥飛舞，賞蟹步道更成為全新賞鳥熱點，有中杓鷸、花嘴鴨、黑腹濱鷸等10多種鳥類，市府邀請大小朋友在假日來趟香山賞鳥小旅行、近距離捕捉候鳥停棲身影，還可飽覽夕陽美景。

代理市長陳章賢表示，台灣位於東亞鳥類遷徙路線上，紀錄鳥種數約有500多種，香山溼地為北台灣最大的濱海溼地、生態資源豐富，且位於國際東亞澳水鳥遷徙線的中間位置，成為候鳥遷徙的重要中繼補給站，紀錄鳥種數也超過300種，成為賞鳥觀蟹的好地方，也是國際拉姆薩公約組織會議中，被列為「東亞水鳥保護網棲息地」一環。

他說，香山溼地成立野生動物保護區逾20年，前市長林智堅及前副市長沈慧虹與團隊啟動整治紅樹林工作，7年多來共完成香山溼地396公頃紅樹林清除、還原生物棲地，打造東亞候鳥遷徙路線上的「高級餐旅」，並設置沿岸環境教育及服務設施，包含金城湖賞鳥平台、海山漁港觀海平台、賞蟹步道、生態館等，同時結合17公里海岸自行車道，提供民眾安全舒適的生態體驗環境。

產發處指出，現在正是觀察水鴨的好時機，自9月底起金城湖已陸續有許多候鳥前來報到，包括身為「探路先鋒」的溼地大型水鴨「花嘴鴨」。此外，在10月20日也發現了冬季候鳥「寒林豆雁」的身影，而渡冬主鳥群預計將於約11月抵達，近１個月來已有民眾搶先觀察候鳥生態。

產發處說明，花嘴鴨嘴喙前端有黃色斑塊，頭上有明顯黑色過眼帶及連著嘴喙基部的雙頰黑紋，像極了畫著誇張上揚嘴型的小丑，其飛行時翼下白色覆羽，樣貌非常好認，雖說花嘴鴨較不怕人，仍提醒觀察時應注意不要驚擾鴨群。

此外，賞蟹步道不僅是人氣景點，漲潮後步道關閉旅人離開，則成為候鳥停棲點，每年鳥友期待的秋水鳥季來臨，金城湖區陸續有各種水鴨報到，市府也持續維護「天然鳥餐廳」，推動棲地保護，讓賞鳥成為新竹市日常，歡迎市民假日來趟香山溼地親子之旅，近距離捕捉大批候鳥停棲身影，順道欣賞絕美日落。