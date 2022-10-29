民進黨新北市長候選人林佳龍確診隔離，派出太太代打，新北市長侯友宜今被問到妻子是否也會出來助選時表示，他從事公職42年，一個刑警在很多冒險犯難過程中到他當市長，太太一直是他最大支持者，也是他往前走最大動力，永遠感謝她，不管在幕前幕後，永遠是支持他、給他更多力量的人。

林佳龍日前因確診，派出妻子廖婉如代打輔選市議員候選人；不過侯友宜妻子任美鈴則相當低調，除2018年選舉開票當天唯一一次現身與丈夫同台後，這近4年未再與侯友宜同台過。