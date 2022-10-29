身高170公分的女優苡若先前以和鄧佳華拍謎片成名，近日她接受週刊專訪，自曝被號稱「台灣清水健」的男優文森借錢沒還，她坦言兩人有「有不談感情的關係」，意指私下是砲友。之後苡若更分享報導中沒提到的事，坦言她遭不讀不回時曾打給文森對質，對方尷尬回她：「我知道文字訊息寫9月還，但是之前通話裡我們有說明年，所以我想既然明年還吶（那）今年就先把妳封鎖。」

據《鏡週刊》報導，苡若之前因男優文森欠錢沒還告上法院，雖然勝訴，但對方卻還得不甘願，甚至反告苡若的弟弟妨害名譽。對此，苡若在推特分享細節，回憶她懷疑自己被對方封鎖，訊息遭未讀未回時，曾氣到打電話給文森，電話接起後，文森語氣十分尷尬，還拋給她一句「邏輯金句」：「我知道文字訊息寫9月還，但是之前通話裡我們有說明年，所以我想既然明年還吶（那）今年就先把妳封鎖。」

苡若發文。（圖／翻攝自_YiRuo推特）

第二，苡若表示，借給文森那筆錢本來是要替媽媽動髖關節手術的醫藥費，「能力範圍內我救急不救窮，付出我的信任想不到真心換絕情」，又因母親住院時期她無法脫身，便請弟弟到文森家，事後接到文森質問為何要派人到他家，揚言可以報警，苡若反嗆可以報警，但欠的錢仍該還，最後竟被文森掛電話，讓她傻眼。

苡若有感而發說，自己也有手頭緊的時候，明白己所不欲、勿施於人的道理，而她借錢時都會附上還錢計畫，如果對方無條件信任她、願意借錢，她會非常感動，她認為人生中自己的信用和別人的信任都是最重要的，卻沒想過「自己如何待人，不代表別人便會如何待你」，歷經這件事讓她心力交瘁，「花兩萬五買一個不再相信人的教訓」。