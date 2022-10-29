台北關今日表示，快遞貨物放置戶外遭雨淋毀損，是因台北關快遞貨物通關異常資訊揭露平台上線造成貨物延遲通關所致，該關查明後表示，並非實情。

台北關說明，快遞貨物通關異常資訊揭露平台係將異常貨物之貨況資訊化並揭露於該平台，供快遞業者即時查詢並處理，改善以往貨棧業者未揭露貨況，致快遞業者須進倉找貨，增加走私調包風險。該平台於今年10月24日上線以來，快遞貨物通關均在海關合理處理量能範圍內，正常貨物均可在當天完成通關放行，並無貨物阻塞堆積如山情事，少數異常貨物因快遞業者未及時取得報關資料、貨物條碼不清或脫落等，致無法通關放行，才會有滯留貨棧情形，惟只要快遞業者補正後，即可完成通關程序放行出倉，並無報導所稱延遲超過10至14天情形。

台北關進一步表示，海關職司貨物通關及貨棧監管，貨物之存放及保管係屬貨棧業者之責，將督促貨棧業者對貨物善盡保管責任，並提供適當防護設備或措施，以確保存貨安全。

平台上線以來，桃園地區並無降雨，卸儲各快遞專區之快遞貨物發生溼損情形，與該平台上線並無直接關係。 倘確有報導所稱貨損情形，海關將責請貨棧業者儘速改善，受損害業者應循民事契約向貨棧業者請求損害賠償，以維護自身權益。

台北關再度表示，平台上線5天以來，海關每天均關注系統運作及貨物通關狀況，由於貨棧及快遞業者仍處於磨合期，將持續視實務情形及快遞業者意見滾動修正，期該平台作業更符合業者需求。