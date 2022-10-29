無黨籍台北市長候選人黃珊珊出席林瑞圖競總成立大會，並上台致詞。（張芷瑜攝）

國民黨台北市長候選人蔣萬安，披上林瑞圖競選背心上台助陣。（張芷瑜攝）

國民黨台北市長候選人蔣萬安，路上熱情和民眾合影。（張芷瑜攝）

無黨籍資深議員林瑞圖29日成立競總，民進黨台北市長候選人陳時中先到場，無黨籍台北市長候選人黃珊珊、國民黨台北市長候選人蔣萬安也先後到場，有媒體問黃珊珊稍早林瑞圖稱怕台北市長柯文哲，因為他會騙人，講話不算話，出席競總成立大會是否會尷尬，對此，黃珊珊僅稱，他是我的好朋友。

黃珊珊一下車遇到熱情書迷搶簽書，一路上也有民眾喊「凍蒜」，但不知道是現場安排位置，還是動線問題，讓她在台下乾等一段時間才被請上台，反觀蔣萬安到場後，熱情和民眾互動，並與婆媽們拍照後，直接就到現場後台準備上台，還披上林瑞圖競選背心助陣。

有媒體問到林瑞圖受訪稱很怕台北市長柯文哲，因為他會騙人，講話不算話，此次來競總成立大會是否壓力很大？黃珊珊僅稱他是我的好朋友。

黃珊珊致詞時表示，林瑞圖在議會30年，自己服務24年，同是小黨很多時候要一起審議案，第一天到任就被找到北投看市場改建，後續還有土地公遷移、很多協調會等，林瑞圖是活字典，也是後進的學習對象，她會努力拚士林北投發展、社子島開發，以及淡水捷運線廊帶串連。

蔣萬安致詞時則說，自己第一次選立委，林瑞圖幫他很多，在地方貢獻很大，不管是七虎公園游泳池、爭取治水計畫到處理關渡國中球場遮棚，像個正義使者，在他身上看到蔣經國的身影，自已若當選會爭取2038年舉辦亞運、儘速完成士北科，以及處理好交通規劃。