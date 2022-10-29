國民黨台南市長候選人謝龍介與支持者握手。（程炳璋攝）

國民黨台南市長候選人謝龍介（中）在國民黨中央黨部祕書長黃健庭（右）與台南市黨部主委林進旺（左）陪同下進場，比出3號手勢。（程炳璋攝）

國民黨台南市黨部提前慶祝128周年黨慶，號召13位黨籍市議員與上千支持者齊聚遠東科大體育館為九合一選舉造勢，國民黨台南市長候選人謝龍介在國民黨中央黨部祕書長黃健庭陪同下進場，提及內部民調已如倒吃甘蔗。

民進黨台南市黨部29日找來副總統賴清德與台南市長黃偉哲合體造勢，國民黨台南市黨部同日舉辦黨慶活動為謝龍介與黨籍議員候選人輔選。活動在支持者的生日快樂歌聲中切蛋糕，營造藍營團結抗綠氣氛，台南市黨部主委林進旺許願大家都高票當選。

國民黨立委陳以信再提故宮國寶毀損案，他提起剛聽聞故宮國寶毀損時，一度以為聽錯不敢置信，國民黨將國寶從大陸護送到台灣典藏數十年，都沒聽說這種事情，這樣的民進黨政府應該要下台。

距大選已剩不到1個月，謝龍介認為參選第1階段提出各項政見已產生效應，例如主張65歲老人健保免費的政見，逼迫台南市政府決定明年加碼補助3000元。內部民調更已倒吃甘蔗，顯示雙方差距在10％左右，甚至在誤差之內。

謝龍介批評台南市在黃偉哲主政下官政敗壞，1人當選，卻是3、4人當市長，大家為了選舉各自伸手找企業募款，生意人只能行不樂之捐，大家敢怒不敢言。自己要正面挑戰官商勾結，捍衛是非公義，絕不退縮。

黃偉哲競選陣營發言人邱莉莉表示，謝龍介參選以來，只有3步數：口出穢言、烏龍爆料和四處作亂。希望他記取「文旦之亂」和「停建安平大橋之亂」的教訓，免得引發眾怒，還遭到國民黨議員的切割，母雞變成鬥雞，讓小雞嚇得逃竄自保。

邱莉莉表示，謝龍介的連續烏龍爆料，已給外界「烏龍介」的封號，造成選舉風氣負面影響。

謝龍介強調，安平跨港大橋建造經費從9億多增加1倍，現在已到18億多，經費漲了100％，超過物價上漲的45％，他堅持其中一定有貓膩，該查到底。

謝龍介最不滿綠營以麻豆的文旦之亂汙衊他烏龍爆料，他氣憤表示，不了解真相的人，套一句話就想抹黑，放話不惜最後決戰麻豆。