迎接解封商機，烘焙業蓄勢待發，統一(1216)率先舉辦國際級烘焙競賽，希望帶動解封後的烘焙產業、活絡市場，重現旺季的盛況。統一集團主辦的「2022 UniBread烘焙王麵包大賽暨世界麵包大賽台灣選拔」，昨(28)日進行決戰，由首次參賽即入圍決賽的王柏峰(茶天下)及其助手簡思昀，以零失誤的精采表現贏得評審青睞、奪得冠軍寶座。冠軍麵包預計年底開賣，要讓民眾也能吃得到！

2022 UniBread烘焙王麵包大賽暨世界麵包大賽台灣選拔」，由統一企業、統清公司與高雄市台灣麵包大使協會共同主辦，法國麵包大使協會、法國在台協會、法國在台協會商務處協辦。因疫情延期兩年的賽事，再次轉動試煉的齒輪，重新接軌MONDIAL DU PAIN世界麵包大賽。

統一表示，UniBread烘焙王麵包大賽體現了疫後產業能量的整合，包括人才的培育傳承、原料設備的供應鏈升級，以及市場趨勢的推動等；更重要是透過接軌國際，讓產業更具世界觀與競爭力。因此，作為疫情過後的第一場大型烘焙競賽有其時代性的意義，以比賽凝聚職人精神的正能量，為產業注入信心與活力；同時也要喚醒市場因疫情而逐漸遺忘的手作溫度與價值，正值第四季的烘焙旺季，期望藉此帶動市場買氣。

賽事的共同主辦單位法國在台協會商務處處長Francois Cotier(高德廉)出席頒獎典禮，對於透過烘焙賽事推動台法之間的文化與美食交流表達高度的肯定。他提到，在法國飲食文化中，麵包具有相當獨特的地位，而台灣跟法國又同樣擁有對美食的愛好，很高興能見證法國和台灣麵包師傅在比賽中競技建立起日益密切的互動關係。