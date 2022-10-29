網路購物盛行，根據資策會產業情報研究所發布調查，近七成消費者常參加電商購物節，迎戰電商盛事雙11，手機業者磨刀霍霍，三星、小米不約而同祭出自家旗艦機優惠，盼搭上這一波檔期，衝刺旗艦機銷量。

台灣三星串聯線上三星商城與線下三星智慧館，於指定活動期間打造「Samsung Week雙11生日慶」，推出豐富多元優惠，包括三星商城與三星智慧館同享最新旗艦摺疊Galaxy Z Fold4/Z Flip4購機優惠，指定容量免費升級或折價方案；三星商城最低1.1折好物限量搶，各式優惠組合任選；以LINE購物於三星商城消費指定商品，最高可賺「雙」11回饋22% LINE Points；指定期間於三星商城結帳金額滿11111元，抽三星8K電視、五星級飯店住宿券；於三星智慧館購買指定機型，抽全台最大露營音樂祭CAMP de AMIGO營位。

小米則是搭上自家旗艦新機Xiaomi 12T Series，限定期間內購買將享最高超過6000元好禮與服務，搭上雙11購物檔期有機會搶限量秒殺券，最高再折1111元。Xiaomi 12T Series擁有最高2億像素OIS超影像系統、搭載台積電(2330)工藝製程晶片與支援120W HyperCharge極速充電等超強規格震撼手機市場。Xiaomi 12T Series於10月12日至21日預購期間預購量大幅超過預期，其中又以Xiaomi 12T Pro占系列大多數，相較去年的Xiaomi 11T Pro日均預購量更是高出近三成，展現消費者對小米高階旗艦機在影像創新與極致體驗的信心與肯定。Xiaomi 12T Series目前已經全面開賣。

另外，「小米雙11」購機狂歡盛典推出預付訂金即享最高10倍數膨脹優惠活動，精選小米智慧顯示器系列、掃拖機器人系列、空氣淨化器系列等熱銷商品，即日起至10月30日止，預先支付500元訂金訂購指定品項，並於10月31日完成尾款支付，即可讓米粉以檔期最優惠價格帶走明星家電商品。

小米也預計在11月7日中午12：30小米商城舉辦「小米雙11超狂優惠Live直播」，直播期間狂砸超過百萬的直播限定發放優惠券，更推出11元、111元或1111元限時秒殺產品，觀看直播同時回答問題即可參與抽獎。