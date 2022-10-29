社區接種專案。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗接種建議。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

流感疫苗第2階段將開打。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣29日新增760例COVID-19本土案例，為371位男性、389女性，年齡分布在0歲到97歲，12歲以下78位、65歲以上59位，確診者集中在18-64歲青壯年為主，約占73％。衛生局表示，11月1日起開放12歲以上追加劑接種莫德納次世代雙價疫苗與公費流感疫苗第2階段，新竹縣13鄉鎮市衛生所11月5、6日開設公費流感疫苗、Moderna次世代雙價疫苗專案接種，請民眾盡速接種，以提升身體保護力。

新增760分布在竹北市356例、竹東鎮134例、湖口鄉103例、新豐鄉69例、新埔鎮24例、關西鎮29例、芎林鄉15例、橫山鄉8例、寶山鄉10例、北埔鄉4例、峨眉鄉2例、尖石鄉5例、五峰鄉1例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離976人、居家照護列管人數3401人。統計至10月28日，竹縣累計確診人數20萬4710人。

衛生局表示，根據中央流行疫情指揮中心指出，今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段65歲以上長者、學齡前幼兒及高風險慢性病人等對象於10月1日開打，第2階段對象50至64歲無高風險慢性病成人將自11月1日開打，請符合公費接種資格民眾於開打後儘速預約接種。

此外，中央自11月1日起開放12歲以上追加劑皆可接種莫德納次世代雙價疫苗，接種間隔為與最後一劑基礎基礎加強劑或前一劑追加劑應間隔至少12周（84天），凡符合接種資格的12歲以上民眾，皆可至新竹縣內提供莫德納次世代雙價疫苗的合約院所接種疫苗。另外，流感疫苗及莫德納次世代雙價疫苗，兩種疫苗可同一天施打在不同手臂同時接種（左流右新）。

衛生局提醒，明10月30日竹北市中興里集會所開設COVID-19疫苗社區接種專案，僅提供COVID-19疫苗接種服務。其中兒童BNT疫苗安排在11時至11時30分、兒童莫德納疫苗安排在11時35分至12時，請家長帶幼兒前往接種站務必依預約時間前往，以避免擁擠群聚及久候。另外，現場也提供隨到隨打100個名額，請符合資格鄉親前往接種疫苗。

衛生局提醒，11月1日起開放第2階段公費流感疫苗對象（50-64歲無高風險慢性病成人），衛生局規畫由新竹縣13鄉鎮市衛生所於11月5至6日，連續2天開設假日公費流感疫苗及Moderna次世代雙價疫苗接種專案，除提供符合第1、2階段公費流感對象，同時提供12歲以上Moderna次世代雙價疫苗追加劑接種，以隨到隨打及網路預約方式服務民眾。