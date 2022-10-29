基隆市長林右昌（前排中）、立法委員蔡適應（前排右2）、基隆市教育處長杜國正（前排左2）與基隆市議員童子瑋（前排左1）共同出席落成啟用典禮。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

歷時7年，位於基隆市區中心地帶的信義國小及仁愛國小校舍及操場的改建計畫，29日舉行信義國小校舍及仁愛國小操場的落成啟用典禮。基隆市長林右昌表示，這是他提出「以校園為核心，社區化改造」的最佳範例，至於兩校間有349車位的地下停車場預計11月中啟用，將可有效紓緩廟口夜市及社區居民停車需求。

林右昌表示，兩校的重建計畫就像是他自己的孩子一樣，他在第一任的市長任期，提出「以校園為核心」的環境改善計畫，透過校園改建的機會，把過去長年累積的問題一併解決，總共投入了8.1億元的經費，其中4億多元是向中央爭取，改建信義國小43間教室，完成有244座位的階梯教室，闢建全新的操場，還有349個車位的地下停車場。

他指出，這次的校園整建，打破信義與仁愛國小兩校圍牆藩籬，仁二路137巷兩側各增設2米人行道，道路重鋪後加上人行道寬度達到10米，也徹底改善既有路幅過窄及缺乏友善人行空間問題。

林右昌說，這項整建工程從籌備、規劃設計到動工，幾乎跨越兩屆市長任期將近6到7年的時間，很高興能夠在卸任前把嶄新的校舍及操場呈現在信義及仁愛國小的師生面前。

教育處長杜國正表示，基隆市推動「美力校園運動計畫」，信義國小校舍考量基隆環境特性，採斜屋頂及抗颱改良設計，新建信義國小43間教室與244座位演藝廳的全新校舍，榮獲2019「國家卓越建設獎」最佳規畫設計類優質獎的殊榮。

此外，仁愛國小也藉由本次施工，同步進行操場整修，投入新台幣998萬元整，打造一座複合式球場（面積約2904平方公尺），操場外部PU跑道全長180公尺，規畫為4線跑道，可供60公尺、100公尺、200公尺及大隊接力使用，內部為壓克力地坪共規畫複合式球場5座，包含手球場1座、籃球場2座、躲避球場2座，有效改善學生活動空間。