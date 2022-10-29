新北市新聞局將於30日下午2時在新北市政府3樓多功能集會堂舉辦「時刻不凡・新北影響力論壇」活動，邀請多位新北影響力人物分享生命故事。市長侯友宜昨(28日)特別在臉書分享，辦公室裡掛了一幅「正氣」的字畫，時刻提醒自己莫忘初衷，這也是他一直以來處事的態度，只要社會上點點滴滴都是正向力量，就能匯集成一股大正氣，對整座城市產生無遠弗屆的影響力與建設。

侯友宜指出，新北市各個角落裡，就有著許許多多默默付出的英雄，像是令他無限懷念的張秀雄先生，多年來擦亮了無數片反光鏡，對方曾經跟他說：「每天擦都不會累，擦得亮，就可以減少車禍」，因為這份信念和正能量，堅持每天爬上爬下擦亮反光鏡，守護用路人的安全，即使辭世後，精神還是長留，這就是張秀雄先生為社會注入的一股正氣。

侯友宜常常說，我們最需要的是團結的台灣、團結的中華民國，不該失去原有的純樸與善良，身為台灣的一份子，每個人都可以拿出為這片土地奉獻的熱情。從個人的點串起線，建構面，進而帶動城市的發展與光榮。

有多位新北影響力人物30日將到市府三樓多功能集會堂和大家分享屬於他們的生命故事，侯友宜表示，他們也許不是外界定義的大人物，卻對新北市的進步發揮了莫大的力量！邀請大家來聽聽他們如何展現熱情與付出努力，將正向影響擴散出去， 說不定也可以找到自己發揮正能量的起點。