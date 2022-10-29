黛安娜王妃

黛妃生前一頭閃亮有型的金髮曾是許多女性羨慕的對象，但據專家說，她在肯辛頓宮（Kensington Palace）時期，熱心環保的查爾斯要求她，別再用髮膠了，以免對環境造成損害。

據《每日郵報》（Daily Mail）28日報導，英國《君王》雜誌（Majesty Magazine）總編輯席薇德（Ingrid Seward）接受第4頻道（Channel 4）專訪時說，查爾斯當時要求黛妃停止使用她很愛的美髮產品，以免氣溶膠對地球臭氧層造成不利的影響。

然而，黛妃不解，為何查爾斯執意要她別再用髮膠。最初他提出要求時，黛妃滿腹狐疑地回問：「為什麼？」他解釋說：「因為氣溶膠正在臭氧層形成破洞。」而黛妃卻認為，他簡直瘋到家了。

1988年時，查爾斯終於下了禁令，不准任何人在肯辛頓宮使用髮膠。「隨著我年紀增長，變得更獨斷獨行，已禁止家裡用氣溶膠，」當時39歲的查爾斯說，雖然科學尚未證實，但他認為，髮膠對環境有害。而他暗指當時27歲的黛妃說，「想必所有的丈夫都會發現，尋找足夠和夠好的髮膠替代品至今還是個難題。」