歌手曹格與妻子吳速玲結婚14年，育有一子一女，先前也帶著兩名子女去上大陸綜藝節目《爸爸去哪兒》，讓他知名度回升，然而，近日曹格卻頻頻於臉書發文，並承認夫妻冷戰中，更於26日再度發文「我老婆愛這個人！夠厲害了吧！」引發網友討論，如今老婆吳速玲不忍了，今(29)日在臉書發文「可以選擇離開」。

曹格這個月經常於臉書發文，而其中幾篇透露了與妻子目前關係，他先是在26日發文寫下「我老婆愛這個人！夠厲害了吧！」並留言「我變壞了」、「我變很壞了」，但沒多久後就將文章刪除；隔天，27日凌晨又連續發了好幾篇文「我在台北。她呢？」、「我的狗愛這個女人！！！這樣會有新聞嗎？」、「Ok…寫什麼好呢」等，對此，讓網友摸不著頭緒，但同時擔心曹格目前的精神狀況。

然而，今(29)日妻子吳速玲終於在臉書發聲，她寫道：「我不出聲不代表我默認這一切，這多年來我承受的已經超過我的負荷，面對很多事都選擇隱忍不去理會，對我來說那是我的傷口，更不希望攤在陽光下被檢視」，似乎是針對曹格前幾天的貼文做出回應，吳速玲也透露看到一篇文章中提到「面對不好的關係，我們其實可以選擇離開」這句話而崩潰大哭。

最後，她提到最近心情很複雜，但會用「用工作來充實我恐懼的部分」也表示會將自己顧好，才能給孩子安穩的成長環境，更對自己喊話：「一定跨的過去的～人生的道路上不是就充滿各種精彩嗎？雖然這種精彩很要命～」。