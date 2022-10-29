第20屆台灣同志遊行主題為「無‧限‧性─解構框架，性／別無限」，在今天重回實體遊行，雖然今天台北街頭仍飄著雨勢，但因為邊境解封等因素，主辦單位預估人數會回到12萬人。

據統計，今年遊行共超過200個海內外團體報名，並包括美國在台協會、歐洲經貿辦事處、英國在台辦事處及澳洲辦事處等機構參加，也邀請來自烏克蘭的基輔同志遊行參與，並將邀請疾管署副署長羅一鈞、前立委尤美女等倡議。

今年台灣同志遊行路線分成南、北二，並有六色大隊分別領隊，除了邀請性別團體外，更邀請關注不同領域的NGO成，盼彰顯台灣同志遊行現場除了談論性別平權議題外，也表達對人權不同面向的支持。

據統計，2019年同志遊行有約20萬人參加，2020年受到疫情影響有約13.7萬人參與，去年因疫情影響有4.7萬人透過線上參與。「今年推測有12萬人參加」，台灣同志遊行發言人小白表示，今年邁入第20年，除了辦理實體遊行外，也辦理20年以來的回顧展覽，就算同志婚姻在2019年通過，但如愛滋感染者、老同志長照等議題仍待社會各界關注，「呼籲大家也要關心」。

台灣彩虹公民協會理事長小鯨說，今年同志遊行主題是「無・限・性」，主要談的是解構框架，解放所有性別壓迫，「就是性解放的概念」，這也是同志遊行20年來一直在做的事，也是同志婚姻通過後還要繼續遊行的原因，因為同志遊行不只婚姻平權，還有很多框架需要解構及倡議。