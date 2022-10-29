在地緣政治風險升溫下，台積電近期負面消息全面炸開，包括高盛點出台積電六大風險，英特爾最毒舌的CEO喊出台灣半導體供應鏈岌岌可危等。台積電遭外資追殺，股價跌至波段新低，還好摩根士丹利跳出來平反，喊出台積電目標價上看720元，股價被市場低估40%。

對此，財信傳媒董事長謝金河表示，這是斐洛西訪台，大陸封鎖台海演習，一直到中共二十大衝擊以來，台積電第一個利多消息，外資由大摩率先翻多，這是好的訊號。

謝金河在臉書發文指出，這一段時間，外資猛力追殺台積電，一個是高盛列出台積電面臨的六大風險，把所有壞的變數全都拿出來；英特爾最毒舌的CEO季辛格更喊出台灣半導體供應鏈岌岌可危，他呼籲全球要把半導體供應鏈移出台灣。接著彭博資訊更像是寫章回小說般，稱一旦中共攻台，美國會派軍機把台積電的工程師接走。

為了闢謠，台積電董事長劉德音在8月2日接受CNN訪問，張忠謀也在10月9日接受CBS採訪，說明假如台積電一旦遭到攻擊，一切都會化為烏有！

謝金河分析，從2020年起，外資大舉賣超台積電，今年已經賣超111.55萬張，三年累積逾300萬張，現在外資手中還有1834萬張，持股比率高達70.76%，如果外資持續賣超，這是何等可怕的壓力！

他說，這三年，台灣的加權指數漲到18619點，台積電貢獻卓著，這次跌破12682點，也是因為台積電跌到370元。這次外資由大摩率先翻多，這是好的訊號。

謝金河認為，在地緣政治風險升高的時刻，政府官員及產業領導人都有責任挺身而出，說明台灣半導體產業的競爭優勢。例如，英特爾CEO季辛格說供應鏈移出台灣，半導體廠不是機器裝上去就能立即生產，像印度邀請力積電去考察，但水電、人才，設備配套措施都沒有想像中容易。高盛列出六大風險，對每一家都適用，全球半導體廠，有誰不受影響？

面對地緣政治敏感時刻，台積電也交出亮眼財報，第三季毛利率已經到登峰的60.4%，前三季純利7206.4億元，EPS 27.79元，第四季盈利可能下滑，但今年淨利大約9600億元上下，EPS可能在36到37元之間。

謝金河建議，如果明年資本支出減少，台積電可以考慮提高配息率，如果把今年的淨利潤拿出一半配息，台積電殖利率不夠高的問題立即迎刃而解；另外，戰爭陰影罩住台積電股價，身處地緣政治最敏感的議題，台積電高層未來需要更好的論述能力。