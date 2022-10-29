衛福部長薛瑞元日前與指揮中心成員，夜訪台北市長候選人陳時中競辦，國民黨候選人對手蔣萬安諷檯面上切割，檯面下套招救高端、救選情；陳時中今受訪表示，「蔣萬安已經做了幾次不道德的事情，他自己要檢討」；要談高端，「電話中大可談，不需要見面」。

至於蔣萬安日前推出2022年選舉的競選歌曲，取材知名歌曲「台北的天空」，陳時中今2受訪認為，「我想，台北要更美麗的天空，台北的天空不希望有共機遶台」。

陳時中今天上午到內湖黨籍參選連任的議員李建昌站台，同時間其他2位候選人也都在內湖，被指隔空尬場。陳時中今受訪僅表示，這是市議員分配，大家選在這一天，也是一個好日子，祝大家競選都順利成功。

今天是同志大遊行，三個重點台北市長候選人中，唯獨蔣萬安缺席，陳時中說，相信大家對於平權議題都具有現代意識，是一個進步想法，萬安委員下午不能出席，一定有更重要的行程，不然大家應該要表達對平權重視的態度。

至於被爆衛福部及指揮中心成員夜奔競總，陳時中稱，不能參選連交朋友的權力都沒有，蔣萬安則指，沒有人剝奪陳時中的交友權利，但陳時中卻剝奪打高端人民出國的機會。

陳時中不滿說，「毫無邏輯可言、毫無邏輯可言」；若要討論高端，隨時打電話就可以講了，「縱使要談，電話中大可談，不需要見面」。用見面影射私相授受，這樣的影射非常、非常不道德，「蔣萬安已經做了幾次不道德的事情，他自己要檢討」。

蔣萬安日前公布競選主題曲《無限．台北》，融合《台北的天空》及《我的未來不是夢》，將新詞舊曲巧妙融合；陳時中深夜在臉書諷刺國民黨對手蔣萬安廣告買很大，「以為蔣委員發唱片了」。

對於在臉書稱蔣萬安廣告下很大，陳時中說，近來聽到蔣萬安相關歌曲，只是講說希望台北天際線是怎樣、台北的天空是什麼，「我想，台北要更美麗的天空，台北的天空不希望有共機遶台」。