天道盟成員販毒遭判11年逃亡 開「雜貨店」重操舊業栽了

24歲林姓天道盟份子因販毒案，遭法院判刑11年，林男不願入監選擇逃亡，在雙北地區流竄改賣毒咖啡謀生，林還自己取名「雜貨店」對外攬客，北市刑大偵七隊經連月追查，日前前往北市松山區民宅逮捕林，起獲2大包還未調製的卡西胴毒品。
警方指出，林嫌長年在北市販毒，遭檢警查獲後法院判處11年徒刑，但林選擇不入監逃亡，在雙北一帶變換住所逃亡。
日前林決定重操舊業，批進搖頭丸、卡西胴等毒品後，自行加工製做毒咖啡包，還自己取名「雜貨店」，以每包400元價格，賣給各大夜店、酒店及藥腳。
偵七隊幹員日前查獲1名李姓毒蟲，經其指認後鎖定林嫌，經連月追查，13日前往松山區民宅將他逮捕，現場起獲3級毒品卡西酮2大包、夾鏈袋1箱、電子磅秤1台、封口機1台及現金9萬5300元等證物，警訊後依毒品罪將林送辦，通緝部分另解送法院歸案。
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