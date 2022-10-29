花蓮檢警緊追賄選，傳出新城鄉有林姓村長候選人與劉姓樁腳贈，以送茶葉、小家電等方式，要選民支持。檢察官黃蘭雅指揮警方發動搜索，帶回候選人等共10人偵辦，並查扣疑似賄選物資，其中林姓村長候選人被諭知10萬元具保候傳，劉姓樁腳則遭羈押獲准。

花蓮地檢署指出，林姓村長候選人、劉姓樁腳涉嫌於登記參選前，以贈送具相當價值包括茶葉、電風扇、手工香皂等物品為對價，向該選區有投票權選民交付賄賂尋求支持。經檢警多日蒐證，為進一步查明相關事證，27日起陸續發動兩波搜索，並通知10人到案詢問（及訊問），同時查扣茶葉、電風扇、手工香皂等證物。

檢察官黃蘭雅訊問後，認林姓村長候選人、劉姓樁腳共同涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項行求、期約及交付賄賂犯罪嫌疑重大，且劉姓樁腳有羈押原因及必要，28日向法院聲請羈押禁見獲准，另林姓村長候選人由檢察官諭知10萬元具保候傳。

選舉投票日將屆，花蓮檢警已查獲多起賄選案，有現金買票、送禮物，還有登記前送禮、免費洗車，用勞務方式換取選民支持，不過一但登記參選成候選人，將涉及對價期約賄選，涉嫌選罷法投票行賄罪。檢方呼籲選民提出檢舉，檢舉賄選專線（03）8230159、0800-024-099按4。