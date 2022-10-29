陳錦祥、柯文哲坐下泡茶聊天時，陳錦祥還笑稱「市長趕快來補我票，不然我至少流失幾千票」。（黃婉婷攝）

柯文哲為「議長黑道說」賠罪！陳錦祥虧「被你害到」 兩人握手引眾人大喊一句話 @中時新聞網 ​

台北市長柯文哲日前嗆國民黨「北台灣哪個議長不是（黑道）？」讓一票議長躺著也中槍，讓國民黨籍北市議長陳錦祥頗有微詞，柯文哲29日帶著「好彩頭」赴陳錦祥競選總部賠罪，兩人握手言和，陳錦祥現場澄清自己不是黑道，還虧柯文哲「被你害到」、「至少流失幾千票」。

柯文哲日前接受網路節目專訪時，屢幫前科累累的苗栗縣議長、無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦講話，並嗆國民黨說若有排黑條款這種高道德標準，「告訴我北台灣哪一個議長不是（黑道）。」形同一次點名包括陳錦祥在內等北北基桃竹苗國民黨籍議長。

由於市府聽聞陳錦祥對此頗有微詞，原替柯排定公開行程要去拜訪，最終決定以不公開行程進行，挨批「大街罵人小巷道歉」，柯文哲上午受訪時坦言地圖炮開太多，還說陳錦祥為人熱心、不是黑道，但這不是失言，就是不精確，還反怪媒體一直打電話騷擾平時低調的陳錦祥。 而柯文哲上午現身陳錦祥競選總部時，陳還忍不住念柯文哲說「被你害到」。

談及拜訪議長是否有意為「黑道說」賠罪，柯文哲受訪表示，此事沒什麼奇怪的，議長連任、市長祝賀很正常，他也重申自己是「地圖炮亂開」，又被人家誇大其詞，常常是一整句聽起來沒問題，但剪特定段落就不然，「不過還好啦。」

陳錦祥隨即抱怨，他怕選民誤解，畢竟市長嘴裡講出來的話民眾可能會相信，「對我會製造很多麻煩」，所以這幾天要更加努力，不然票會流失，但還是要澄清自己絕對不是黑道。媒體追問，是否認為市長應謹言慎行，柯文哲則自嘲，「哎呦！已經努力這麼多年了，有減少啦。」

兩人在螢光幕前握手言和，柯文哲送上「好彩頭」祝福連任成功，陳錦祥則笑著接受，現場支持者還大喊「一笑泯恩仇」。陳、柯隨後坐下泡茶聊天，陳錦祥趁機虧說，「市長趕快來補我票，不然我至少流失幾千票」。

而無黨籍台北市長候選人黃珊珊上午受訪時也說，不要把人家貼標籤，強調陳錦祥在北市議會對市府的協助大家有目共睹，她認為選舉應回歸正途，民眾應檢視政治人物的過去、現在和未來，「不用特別把什麼東西牽在一起。」呼籲選民將重點放在觀察政治人物現在的表現。