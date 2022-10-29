壽山動物園攜手家樂福將南瓜盅內放入生肉、玉米、樹葉等不同類型的組合食物，讓動物們盡情享用「萬聖節限定」南瓜大餐，也能感受洋溢節慶氛圍。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

壽山動物園攜手家樂福將南瓜盅內放入生肉、玉米、樹葉等不同類型的組合食物，讓動物們盡情享用「萬聖節限定」南瓜大餐，也能感受洋溢節慶氛圍。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

壽山動物園攜手家樂福將南瓜盅內放入生肉、玉米、樹葉等不同類型的組合食物，讓動物們盡情享用「萬聖節限定」南瓜大餐，也能感受洋溢節慶氛圍。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

壽山動物園攜手家樂福將南瓜盅內放入生肉、玉米、樹葉等不同類型的組合食物，讓動物們盡情享用「萬聖節限定」南瓜大餐，也能感受洋溢節慶氛圍。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

壽山動物園攜手家樂福將南瓜盅內放入生肉、玉米、樹葉等不同類型的組合食物，讓動物們盡情享用「萬聖節限定」南瓜大餐，也能感受洋溢節慶氛圍。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

一年一度萬聖節到來，高雄壽山動物園雖然還未重新開園，但園方特別為園內動物舉辦動物版萬聖節南瓜派對，園方攜手家樂福將南瓜盅內放入生肉、玉米、樹葉等不同類型的組合食物，讓動物們盡情享用「萬聖節限定」南瓜大餐，也能感受洋溢節慶氛圍。

壽山動物園改建工程即將完工，預計今年12月重新開園與大小朋友相見歡。雖然目前仍處於休園期間，為了讓園內動物們提前感受萬聖節氣氛，壽山動物園與家樂福推出升級版「動物續食計畫」，家樂福鼎山店特別準備南瓜等食材，再由園方搭配萬聖節主題將蔬果加以裝飾後提供動物享用。

園方精心準備的南瓜大餐深受好評，動物們看到南瓜展現出各異其趣的反應，讓園區內充滿歡樂的萬聖節氣氛。孟加拉虎「小紅」嗅到藏在南瓜裡的小牛肉和園方特製的血水冰，二話不說立刻挖取享用，而沼林袋鼠則是專心品嚐專屬的構樹葉南瓜盅，單峰駱駝「強強」看到特製南瓜餐大口啃食，完美展現吃貨一面。

此外，園方為增加動物行為豐富性，特別將大南瓜挖洞讓狐獴體驗，狐獴家族首次見到大南瓜，紛紛簇擁圍繞在大南瓜周邊，鑽進鑽出的萌樣，讓人看了相當療癒。非洲象「阿里」、黑肚綿羊、伊蘭羚和迷你驢則把南瓜當玩具把玩，體驗不一樣的萬聖節氣氛。