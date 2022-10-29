台中市代表隊今年在全民運動會獲獎卓越，勇奪70金、49銀、50銅佳績，金牌數創台中史上新高，總積分184.6分也榮獲全國第一名總統獎，締造4連霸紀錄，台中市政府運動局28日晚間舉行頒獎暨表揚大會，由市長盧秀燕頒發賽會總獎金達7190萬元予各代表隊獲獎教練、選手，感謝他們的付出與努力，榮耀台中。

盧市長指出，她上任後的體育政策就是「酷城市、酷運動」，只要市民喜歡、推廣的運動就是酷運動，如果每位市民都熱愛運動，台中就會成為健康有活力的酷城市。台中市今年在全國中等學校運動會、全民運動會，雙雙拿下全國第一的好成績，很開心所推動的政策在今年開花結果。

盧市長表示，感謝所有選手們經年累月訓練，在競賽保持自己最佳的狀態，為城市爭光，所有教練、老師也辛苦了，沒有他們的付出教導，就沒有今天選手佳績，也感謝各單項協會委員會的工作同仁，全力協助發展運動項目，並感謝市議會，同意通過獎金預算，同時也大力支持運動設施的建設、培訓經費，也感謝運動局持續努力推廣運動項目，希望大家永遠熱愛運動。

運動局長李昱叡表示，今年全民運台中市遴選優秀選手組隊參加30項競賽，人數高達1075位，多位台中之光成功破大會、全國紀錄，讓這屆金牌數較上屆增加13面，獎牌數進步達15面，也順利創下台灣全民運史上四連霸的傲人成就，感謝各代表隊選手、教練、隊職員努力，為台中市爭取榮耀。

「每位台中之光都是城市英雄！」運動局指出，世錦賽好手何品莉，參加水上救生及蹼泳，共打破3項大會紀錄及3項全國紀錄，個人共獲7金1銀2銅卓越成績；健力世運會銀牌好手楊森在第七級(120公斤級)以總和1027.5公斤、蹲舉407.5公斤，以破大會紀錄之姿，一舉奪金。

運動局進一步指出，曾是世運會兩屆銅牌的女子好手吳惠君在第五級出賽以總和542.5公斤、蹲舉215公斤、臥舉142.5公斤，成績三破全國紀錄；滑輪溜冰花式並排基本型更由選手易伯澔、彭晨瑜雙雙創下七連霸佳績。如此傲人成績與榮耀，所有選手、教練、幕後工作團隊均功不可沒。

運動局李局長表示，此屆全民運動會台中市代表隊共有9項26人次破大會紀錄、8項20人次破全國紀錄，其中個人獎金最多領取241萬元；代表隊中年紀最小的奪金選手是年僅11歲的舞蹈運動選手蘇柚潔，年紀最長奪金選手為79歲元極舞選手詹正枝，在舞蹈運動、水上救生、蹼泳、拔河項目，成績為全國之最，顯見台中推展全民運動成果亮眼。