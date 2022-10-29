阿隆索 主帥生涯本賽季從勒沃庫森開始（圖片來源︰達志影像）

勒沃庫森本賽季成績大倒退，由上一季的第三位跌至目前的第十五位。本週末遇上表現同樣不大理想的RB萊比錫，首選大小[總分]大2.5，進取一點甚至可選大小[總分]大3.5。

【足球-德甲】[勒沃庫森 @ RB萊比錫][10/29 (六) 21:30] [編號 836]

勒沃庫森成績大倒退，到10月初由之前沒有任何執教經驗的西班牙名將 哈維·阿隆索

Xabi Alonso 接手主帥一職。在他教後勒沃庫森成績沒有太大的改善，球隊目前各項賽事5戰成績1勝2平2敗，包括最近2場都跟對手打平。

阿隆索帶領的勒沃庫森，特色是是進球多、丟球也多。5場比賽總共有9顆進球，同時丟了12球之多。5場進球大小[2.5] 全是大，進球大小[3.5]則是1小4大，本場遇上攻力不錯的RB萊比錫，可優先考慮大小[總分]大2.5。

對手RB萊比錫成績一樣下滑，上賽季最後得到了第四名，但本賽季暫時以11戰4勝4平3敗得16分排第八位。球隊9月解僱了總教練 特德斯科 Domenico Tedesco，改由上季執教多特蒙德的 馬爾科·羅澤 Marco Rose 接手後馬上反彈，最近8場賽事得到6勝2平的成績。這8場賽事當中進球大小[2.5]是開出了2小6大。

既然兩隊都是進球丟失球也都是多的球隊，本場首選大小[總分]大2.5，也可選不讓分/RB萊比錫勝。

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馬內 本賽季迅速融入球隊，已為拜仁在聯賽攻進5顆進球。（圖片來源︰達志影像）

衛冕的拜仁慕尼黑在歐聯晉級16強後，再無後顧之憂。球隊各項賽事最近5場全勝，瘋狂地攻進了19球。本場對手是第六位的梅因斯，以拜仁的實力應可全取3分，本場首選不讓分/拜仁慕尼黑勝，也可考慮大小[主隊]大[1.5]甚至[2.5]。

【足球-德甲】[梅因斯 @ 拜仁慕尼黑][10/29 (六) 21:30] [編號 837]

拜仁聯賽11戰6勝4平1敗得22分排名第二，僅落後榜首柏林聯1分。由於柏林聯要到周日才有比賽，拜仁本場只要擊敗梅因斯，就可以重登榜首，戰意不用懷疑。

拜仁各項賽事近5場全勝，而且歐聯晉級16強後，不用再三面作戰，拜仁在世界盃11月中下旬展開前，應可全力在德甲衝刺。特別是前鋒三劍俠馬內 Sadio Mane(5球)、薩內 Leroy Sané(5球)和 穆斯亞拉 Jamal Musiala (6球)合作愈來愈好，3人共進了16球，剛好佔球隊聯賽進球一半，故本場首選不讓分拜仁慕尼黑勝，也可選大小[主隊]大2.5。

對手梅因斯本賽季表現也不錯，球隊11戰5勝3平3敗得18分排第六，只落後拜仁4分。梅因斯各項賽事最近3場全勝，共進了10球沒有丟球，對手分別是科隆、文達不來梅和在德國盃遇上第5級球隊 VfB Lübeck，都是比較弱的球隊。本場遇上班霸拜仁實在難以對梅因斯感樂觀，首選不讓分/拜仁慕尼黑勝，也可選擇大小[主隊]大1.5甚至2.5。

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