國民黨基隆市長參選人謝國樑今(29)日在臉書提出基隆科學園區計畫的第三部曲，主打利用公設回饋建立第二行政中心，在捷運TOD發展與工業區翻轉的規劃下，基科、北五堵等以工、商共構區域將成為基隆第二顆心臟，成立基隆第二行政中心，並以經濟發展、商業登記為主要行政業務內容，工作申請作業能夠提升效率，加速該區工商發展進程。

首先，謝國樑提及開發一條龍流程公開透明化，將借鏡三重第二行政中心、新莊副都心、日本東京新宿副都心為概念所引領的規劃藍圖，更為了提升發展便捷性。同時，第二行政中心興建模式將搭配公共容積回饋概念 ，預計將規劃至少2萬坪辦公空間 ，約有2,000位員工，提供河谷廊帶發展區整合性公共服務，帶動沿線以大眾運輸為導向的城市發展策略，屆時將引進產業發展處、綜合發展處、工務處、交通處、都市發展處等單位進駐，專責辦理開發案件業務，以｢開發一條龍｣的概念，讓環境影響評估、水土保持計畫、都審等流程公開透明化，讓複雜的評估流程能夠就近快速辦理，加速發展進程。

此外，謝國樑說，未來基隆市在整體開發方向將以雙軸併行模式展開，市中心將圍繞海港特區持續向前，串聯起周邊廟口老街與原有地方文化以觀光為發展軸心。河谷廊帶副都心則將以工商產業發展為主要量點，除了原有的工業用地外，大量的倉儲區在透過釋放變更後，以第二行政中心為領頭羊，結合大型工業廠進駐與商業辦公結合，帶起河谷廊帶整體發展。在此雙軸發展策略下，基隆將不只是仰賴雙北的衛星都市，而是能夠自主創造產值的進步城市。

最後，謝國樑表示，基科作為吸收內科外溢的全新基地，產業屬性皆為創新技術類型，為提升基科在產業鏈的重要性與貢獻，未來期望導入國際資源，並提供整合產學的平台，並廣邀美國知名大學於基隆第二行政中心設立產學中心設點，提供機會與台灣企業進行產學合作或共同研發，培養在地人才之餘，也幫助提升台灣產業的技術能力，讓基科成為與國際接軌的首要門戶，吸引更多人才及公司進駐，「讓我們一代接一代、一起努力前行，一起改變基隆，一起讓基隆更好！」