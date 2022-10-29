哈蘭德 本賽季英超已為曼城攻進 17球（圖片來源︰達志影像）

曼城進球停不了，在英超穩佔聯賽榜第二位，落後榜首兵工廠2分。由於兵工廠要到周日才進行比賽，曼城本場只要擊敗萊切斯特城，就可以暫時升上榜首。本場首選不讓分/曼城勝，但因「超級進球王」哈蘭德 Erling Haaland 或因傷病無法上陣，所以也可選大小[總分]小3.5甚至2.5。

【足球-英超】[曼城 @ 萊切斯特城 ][10/29 (六)21:30] [編號 529]

曼城在周中歐聯賽和多特蒙德後，已肯定晉級16強，再無後顧之憂，可專心在聯賽爭勝。不過要留意是，聯賽上陣了11場攻進了17球的哈蘭德 在對陣多特蒙德時於中場休息時間被調離戰線，主帥 瓜迪奧拉 Pep Guardiola 賽後透露，哈蘭德有輕微發燒身體疲倦，本周六或許會缺陣。如果缺少了哈蘭德，或要改用阿根廷球員 朱利安·艾瓦雷茲 Julián Álvarez 擔任前鋒，又或者如以往般排出無鋒陣，而正因為有這個不明朗因素，雖然選不讓分曼城勝，但大小總分的選擇就會傾向較保守的小3.5甚至2.5。

萊切斯特城因受財務問題困擾是本賽季少數沒有作重要增援的球隊，成績受到極大影響，由以往的前六位置，變成現在的保級球隊。其實球隊近期成績已有改善，聯賽最近3場不敗當中 有2場勝仗。不過要留意是「狐狸」本賽季聯賽7場敗仗當中有4場都是敗在Big 6球隊之下，遇上曼城只可盡量降低丟球率，故本場首選不讓分/曼城勝，也可選大小[總分]小3.5。

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德澤比 出任布萊頓主帥後仍然沒有得到勝仗（圖片來源︰達志影像）

本周末英超最矚目的比賽，將會是布萊頓主場面對切爾西。波特 Graham Potter 在9月初才突然離開布萊頓改為執教切爾西，他的決定也直接改變了兩隊成績。切爾西自波特上任後不敗，而布萊頓則自他離開後不勝，本場首選不讓分/切爾西勝，也可選大小[主隊]小1.5。

【足球-英超】[切爾西 @ 布萊頓][10/29 (六)22:00] [編號 538]

切爾西自改由波特接手後各項賽事9戰不敗，成績是6勝3平，聯賽則是3勝2平。球隊成績馬上得到改善，目前聯賽總成績11戰6勝3平2敗得21分排名第五。加上歐冠得比賽從兩戰不勝到目前已確認晉級16強，波特可說是居功厥偉。

相反布萊頓則因波特離開，成為戰績最低沉的球隊之一。球隊最近5場聯賽不勝，成績2平3敗，聯賽則11戰4勝3平4敗得15分已經跌到第九位。接替波特的義大利籍教練 德澤比 Roberto De Zerbi 似乎仍在適應期，除了首戰3:3賽和利物浦之外，最近4場聯賽是1平3敗，期間只攻進1球，狀態低沉。本場遇上波特的切爾西，球員自然希望證明自己。但是兩隊實力本有差距，近況又有天壤之別，所以首選不讓分/切爾西勝，也可選擇大小[總分]大2.5或大小[主隊]小1.5。

推薦︰ <足球>538切爾西 @ 布萊頓 不讓分/切爾西勝、大小[主隊]小1.5。