台中榮民總醫院29日上午舉行40週年院慶暨第三醫療大樓開工大典，總統府秘書長李大維代表總統蔡英文到場祝賀，盼未來第三醫療大樓的落成可以帶給民眾更高品質的照顧。（潘虹恩攝）

台中榮總在40周年院慶典禮上也特別頒獎表揚9位獲得「特殊貢獻獎」的資深員工，感謝他們對台中榮總的終生付出與卓越貢獻。（潘虹恩攝）

台中榮民總醫院29日上午舉行40週年院慶暨第三醫療大樓開工大典，總統府秘書長李大維、立法院副院長蔡其昌、衛福部次長王必勝、台中榮總院長陳適安與多位貴賓共同慶祝；李大維表示，台中榮總是國家級醫療中心，肩負守護民眾健康責任，期待第三醫療大樓的落成，可以帶給民眾更高品質的照顧。

李大維說，台中榮總是國家級醫學中心，醫療服務深獲中台灣民眾信賴，肩負守護民眾健康責任，疫情期間更協助執行「北病南送」政策，是國家整體防疫成功的關鍵角色。很榮幸出席40周年院慶及第三醫療大樓的開工，期待這棟全新的智慧型醫療綠建築帶給中榮更大成長，提升民眾更高品質的健康照顧，成為中台灣醫療守護神。

陳適安指出，台中榮總目前床位為1642張，平日床位占床率高達95％左右，即便榮總同仁努力將病床周轉天數降至約5.8天，仍在床位調度及病人需求上有迫切需要，希望「第三醫療大樓」的落成可以紓解人流，提供中部地區更優質的醫療服務。

台中榮總指出，2018年就開始規畫「第三醫療大樓」，期盼增加醫療量能，解決中部地區民眾重症治療需求日益增加的狀況；「第三醫療大樓」耗資約85億，規畫興建地上13層、地下6層，總樓地板面積約9.8萬平方公尺，預計總病床數可增加804床，包括一般病床、國際醫療病床、加護病床、血液透析床、手術恢復床等，並加設37間手術室，盼2028年底完工啟用。

蔡其昌則表示，中榮是台中市民及中部地區鄉親很倚重的醫療機構，只要能讓中榮服務範圍更廣、設備更精良，能夠提升中榮的醫療量能，他在立法院都是全力支持；很開心今天參加第三醫療大樓開工動土，因為榮總能量越高、質量越好都是台中市民的福氣，支持榮總就是支持台中市民健康的照顧，期待未來第三醫療大樓的興建完工。

台中榮總在40周年院慶典禮上也特別頒獎表揚9位獲得「特殊貢獻獎」的資深員工，包括副院長傅雲慶、李政鴻，主任秘書姚鈺、醫學研究部主任江榮山、神經醫學中心主任沈烱祺、婦女醫學部主任陳明哲、感染管制中心主任陳伯彥、教學部主任黃金隆、口腔醫學部主任劉正芬等，以感謝他們對台中榮總的終生付出與卓越貢獻。