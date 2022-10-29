離譜吸金家族！豪宅「LV、勞力士」堆滿屋 海詐2000萬

台中市警方日前破獲一吸金家族，26歲的吳姓男子創立「國順科技公司」，誆稱可協助廠商拍片行銷，協助上架知名電商平台，向廠商收「保證金」，結果海撈2000多萬後，公司在一夕之間宣布停業；中市五分局日前持搜索票，在吳男價值千萬的豪宅查扣現金115萬元、名牌包、名錶等證物，將吳男、父母、妻子與女兒共5人依法送辦。

台中市第五分局日前接獲民眾報案，指稱國順科技公司疑涉吸金詐騙，誆稱可協助廠商拍片行銷，將產品上架電商平台銷售，上百家廠商繳交保證金後，該公司一夕宣布停業，吸金高達2000萬元。

警方經查發現國順科技公司由家族經營，以吳姓負責人（26歲）為首策畫吸金騙局，經報請檢察署指揮偵辦，拘提吳姓負責人、父母、女兒、妻子等5名共犯到案，並於價值千萬的住宅查扣現金115萬元、LV、Gucci、Loewe以及Burberry等名牌包，還有勞力士名錶等證物，詢後依加重詐欺、洗錢等罪嫌送辦；警方將持續擴大偵辦，針對名下不動產部分聲請扣押裁定，沒收不法所得。

警方於天花板搜出裝有百萬現金的袋子。(警方提供)

警方於吳男價值千萬的豪宅查扣現金115萬元。(警方提供)