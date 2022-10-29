民進黨新竹市長候選人沈慧虹、市議員候選人陳建名、南勢里長候選人郭文銘聯合競選總部29日成立，現場千名米粉寮鄉親到場支持，前市長林智堅出席相挺並強調，3人都是正派會做事的人，沈慧虹團隊絕對是新竹市民唯一選擇。

沈慧虹表示，陳建名是永遠把市民的事情放第1的人，陳建名從擔任市府祕書就展現服務熱情，即使原本並非工程專業，陳建名從頭學習，一肩擔起路平專案，常常半夜還在監工馬路工程和汙水接管情形，協助新竹市這8年已經刨除重鋪超過365萬平方公尺馬路。

沈慧虹也分享，多年前有個熱心民眾走進市府交通處辦公室，說要跟她當面報告交通問題，不僅說明清楚、了解當地需求，後來更一路協助市府打通公道三，這個人就是南勢里長郭文銘。

柯建銘則強調，沈慧虹、陳建名、郭文銘是三合一代表「進步的力量」，過去8年認真打拚，照顧新竹鄉親，沈慧虹可以延續進步。

他話鋒一轉，抨擊高虹安團隊則截然不同，有涉嫌賄選的葉國文，還與黑金利益鍾東錦結合，因此這次選舉事關「是非黑白」的選擇，是價值的選擇，他也呼籲新竹人絕對不能選擇「黑白集團結合」的團隊。

林智堅說，「紛擾會過去，建設會留下」，他強調有經驗、正派、疼惜城市的團隊，才能帶領城市進步，過去8年在郭文銘、陳建名、沈慧虹和市府團隊努力下，西區建設已大進步。

他舉例，包括剛啟用的米粉寮公園、懸宕30年的公道三順利通車，以及結合親子館、活動中心、高年級俱樂部的南勢社福館，另外，兒童醫院也將在下周一啟用，他說，這些都是選對人、會做事，因此能夠改變了1座城市。

陳建名表示，2003年他來到新竹求學，當時新竹人對城市不認同，新竹是被路過的城市，直到林智堅上任，與沈慧虹一起改變新竹，這8年新竹市脫胎換骨，「我們一起把屬於新竹人的光榮感找回來了」。

他也強調，市長、議員和里長是決定城市未來的關鍵，11月26日新竹市民要做出正確選擇，絕對不能再讓新竹市回到過去。

今天的聯合競選總部成立大會還有包括市議員李妍慧、曾資程、劉康彥、施乃如、鄭美娟，以及議員候選人楊玲宜、林盈徹、劉彥伶全數到場力挺。