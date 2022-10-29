馬英九一下車就先與力拼連任的金門縣長楊鎮浯擊掌，為他加油打氣(于家麒攝)

一入大廳看到昔日簽約的老照片與還原當時的場景布置，時任陸委會副主委的馬英九感嘆地說：我老了！(于家麒攝)

主辦單位貼心還原簽訂金門協議時地場景布置，包括桌巾、杯子等都與舊時相似(于家麒攝)

紅十字會榮譽會長王水彰(右二)特別致贈一本「金廈漳泉」書籍給馬英九留念(于家麒攝)

前總統馬英九今(29)日上午飛往金門，為力拚連任的縣長候選人楊鎮浯競選總部成立大會站台打氣，在出席大會前特地先轉往當初簽訂兩岸「金門協議」的簽署地(現為金門縣地政局辦公廳舍)參訪；今年是「金門協議」簽署的32周年，一入大廳看到昔日簽約的老照片與還原當時的場景布置，時任陸委會副主委的馬英九感嘆地說：我老了！

「金門協議」是當年為解決遣返台灣海峽偷渡犯在「原船遣返」或「併船遣返」政策執行下，因經常發生船難意外的問題，並基於人道原則，由中華民國紅十字會與中華人民共和國的中國紅十字會，以非官方組織身份，於1990年9月11日和12日，在金門簽訂的司法互助協議，也是兩岸司法互助的重要開端。

馬英九在國民黨副主席夏立言與金門縣長楊鎮浯等一行人員陪同下，參訪了當時在金寧鄉仁愛新莊簽署協議的會議室及相關陳列之歷史照片，並進行簡短的茶敘交流。

馬英九表示，當年他擔任陸委會副主委時，由海基會副董事長兼秘書長陳長文代表簽署這項協議，這項協議歷史意義非常重大，代表兩岸可以坐下來一起談，並且可以談出結果，即使大家對於當時簽訂協議的日期是要使用「西元年」或「民國年」有不同的看法，但可以各自表述，可以解決問題，又不會傷害彼此的利益，這就是一個好的開始。從這個協議開始，也開啟兩岸的對話，之後在既有的共識下，各自表述。

馬英九也說，從金門協議到兩岸三通交流，是大家共同的努力下，才換來兩岸今天的和平共處，當前兩岸最能加速重啟交流的，就是金馬小三通，過往在小三通正常通航的時候，帶來的是榮景與融洽的兩岸人民交流互動，這都充份顯示了穩定的兩岸關係，能夠為人民帶來福祉，因此馬英九呼籲中央，應該趕緊恢復小三通交流。

金門縣長楊鎮浯則表示，有近70％的金門鄉親都期盼小三通早日復航，隨著台灣國境的開放，同屬國境的金門，不應被特別的排除在外，這樣的「特殊待遇」對金門而言，並不是「善待」，反而是「枷鎖」，期待中央政府能以更友善與務實的態度，來面對小三通的復航，讓金門鄉親回到正常的發展與生活。