警方破獲麻將協會，92歲阿嬤賭客也在列。（警方提供）

萬華警方28日前往西門町某麻將館，逮捕8桌共32人涉嫌賭博，其中還有1名高齡92歲的阿嬤，每天從南港坐捷運來打牌，據了解阿嬤身體健康、耳聰目明，同桌賭客更私下表示，阿嬤身體很好，疊牌、打牌動作都很快，根本看不出來90多歲，但也有人抱怨政府為何不合法開放，「老人家玩這比做什麼復健都好！」

萬華警方日前獲報，位在峨嵋街某大樓2樓的「吟家休閒館」，提供麻將桌給民眾打牌，雖對外表示禁止賭博，以點數卡支付輸贏，但私下卻有人換成現金，經連月追查，28日下午3時前往取締。

警方進入館內，發現共有32人分成8桌在裡面酣戰，當場逮捕46歲陳姓負責人、56歲王姓員工，查扣點數卡10餘萬、抽頭金1萬餘元，另有8副麻將、帳冊、監視器等證物。

高齡92歲的田姓阿嬤也在賭客之中，據同桌賭客表示，阿嬤身體很好，常常從南港搭捷運來西門町玩牌，賭客私下說，這種地方打牌慢一定會被嫌棄，阿嬤疊牌、出牌都很快，一點都不像90多歲的人，也有人抱怨這種小賭怡情，「為什麼不合法開放？」

陳女辯稱休閒館只提供民眾遊玩，嚴禁賭博，換錢是客人私下行為，警方偵訊後，將眾人依賭博罪送辦。