新冠肺炎疫情延燒，國內今新增3萬2486例本土個案，相較上周六減少8.7％，另增34例境外移入、76例死亡。死亡個案中，最年輕為20幾歲女子，被家人發現昏迷，到院前呼吸心跳，同日因肺炎併心因性休克死亡。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日本土個案較昨日減少2070例，下降6％，相較上周六則減少3115例，下降8.7％。今日本土個案以新北單日新增5671例居多，其次依序為台中4343例、高雄3962例、桃園3282例、台北2987例等；境外移入個案則分別自美國、日本、印尼、馬來西亞等入境。

與此同時，國內今共新增186例中症、83例重症個案。重症個案中，包含1例13歲男童。莊人祥表示，男童無慢性病史，曾接種3劑疫苗，10月9日快篩陽但未就醫通報，10月24日因嚴重頭痛至急診，電腦斷層檢查有自發性顱內出血、腦壓升高，PCR陽性確診。

男童於10月25日轉院，進行腦血管攝影，發現有腦部額葉動靜脈畸形、破裂出血，收治於加護病房，緊急進行開顱手術後病況改善，17日轉出加護病房，至一般病房繼續治療。

死亡個案方面，今日共新增76例本土死亡個案，介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染，其中68例具慢性病史、55例未接種3劑以上疫苗。其中最年輕的個案為20幾歲女子，曾接種3劑疫苗，有先天性心臟病等慢性病史。

莊人祥表示，女子10月14日快篩陽確診，在家居家照護，10月25日被家人發現於床上昏迷，到院前無呼吸心跳，不幸於同日過世，主要死因為肺炎併心因性休克。2020年以來，國內共累計765萬8580例確診、1萬2696例死亡。