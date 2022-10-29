新竹縣政府致力推廣閱讀，地方團體也熱心公益，新竹縣女童軍會每年辦理送愛悅讀列車活動購贈新書捐給學校，今年結合文化局萬聖節活動在圖書館辦理贈書儀式，分送成功國中、博愛國中、信勢國小及新港國小4校，每校購書費用1萬元，盼培養學生熱愛閱讀的習慣，學生們也送上親手製作感謝卡。

新竹縣女童軍會已連續13年捐書致贈學校，期望藉由閱讀的推廣，培養起學生愛看書習慣，擴展孩子的視野，培育帶得走的自主學習能力，新竹縣女童軍會理事長兼縣府祕書長陳季媛也鼓勵學童加入童軍會，學習做中學、學中做童軍精神。

新竹縣在各校的努力推動下，發展出不同的閱讀特色風味。此次送愛悅讀列車活動，新竹縣女童軍會購贈新書捐給學校，29日結合文化局萬聖節活動在圖書館辦理贈書儀式，由陳季媛頒贈成功國中、博愛國中、信勢國小及新港國小4校，每校購書費用1萬元。

升學表現亮眼的成功國中指出，學校致力塑造優質教育環境，提供多元的教育型態，近年來亦致力於閱讀推動，打造舒適的享望館社區共讀站空間，並將數位閱讀融入課程教學，帶領孩子從文字的閱讀提升到世界的閱讀。

博愛國中則透過活化圖書館各類型書籍，嘉惠全校師生，同時以閱讀育苗、閱讀展能、閱讀涵養、閱讀整合為4大核心，訂定校定課程圖書資訊利用教育的主題規畫，由淺入深逐年加深加廣，讓學生在國中3年養成閱讀習慣、善用圖書館資源能力，培養閱讀素養及資訊素養等能力。

信勢國小長期致力於閱讀教育、提供閱讀資源，啟蒙孩子培養閱讀的興趣、鼓勵學童建立持續閱讀的習慣，開啟學子思判與善用科技的能力。位處竹北市濱海地區的新港國小，學生在各項文化資源取得相對不便，學校扮演著社區教育及文化的傳播重要角色，積極推展閱讀教育、國際教育、藝術與人文課程，以及傳統藝術舞獅課程。