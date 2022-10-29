性感網紅長瀨昆妮，擁有亮麗外表與超兇猛火辣身材，被網友封為「日文女神」，話題性十足的她，火速在網路上打開知名度，平常喜歡在社群網站分享日常的她，曬出化身成性感俏護士的照片，只見她直接露出傲人北半球，讓網友看得血脈賁張。

長瀨昆妮稍早曬出萬聖節裝扮，只見她頭頂粉紅護士帽，身穿粉色制服，脖子上掛著黃色聽診器，化身成性感俏護士，而她似乎刻意不將胸前鈕扣扣好，一對傲人北半球直接大方見客，下半身蕾絲內褲搭配白色絲襪，讓人充滿無限想像空間，接著甜喊：「萬聖節 ，我扮護士，你扮誰」，立刻融化不少網友的心。

對此，網友紛紛留言：「我扮妳的病人，我要診療」、「我身體不舒服麻煩一下打一針」、「我流鼻血不止，需要女神護士治療」、「你當護士病人應該會加重病情吧！失血過多」、「我當女神的病人」、「我比較想變成護士服」、「我想當上半身癱瘓的病人」、「護士小姐我全身都不舒服，

可以幫我看看嗎」、「請問現在掛到幾號」、「想被護士小姐打針」。

長瀨昆妮日前現身選舉場合，只穿內衣就出門的她，直接挖洞彈出F級傲人凶器，讓所有人看傻了眼，不過被問到「老師也要參選？？？肯定投給妳的」，嚇得她立刻澄清：「沒有啦，我是送茶小妹」，似乎對從政沒有太大意願。