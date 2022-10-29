台灣「羽球一姐」戴資穎與泰國好手伊瑟儂（Ratchanok Intanon）儘管在場上彼此視為勁敵，但放下球拍後的2人不再有拚得你死我活的狠勁，時常在IG互相按愛心、留言，好交情自然不在話下。由於2人出道時期相去不遠，伊瑟儂近日接受BWF(世界羽聯)採訪時，笑著透露了戴資穎的青澀模樣，「永遠記得她那圓滾滾的臉」。

台灣時間今日凌晨，法國公開賽女單8強上演了第34次的「戴伊對決」，最終由戴資穎以21比18、21比10直落2擊敗伊瑟儂成功闖進4強，也拿下了生涯對戰這位泰國好手的第19勝，戴資穎將在4強賽中碰頭中國好手何冰嬌，爭奪決賽門票。

伊瑟儂賽前透過BWF官方，誓言延續對戰戴資穎連勝紀錄，只可惜未能如她所願，戴資穎雖然早一步踏入職業賽場上，但伊瑟儂在2013年以18歲年紀拿下世界賽女單金牌，在羽壇上較戴資穎早出名，不過伊瑟儂對小戴球技仍感佩服，「我們風格類似，和她比賽如同照鏡子般，且她有非常多欺敵的動作，速度也比我更快。」

2010年當時16歲的戴資穎，在新加坡公開賽決賽不敵印度前球后賽娜（Saina Nehwal）奪下亞軍。(美聯社資料照)

過去戴資穎擁有「嬰兒肥」臉蛋，由於雙方交手相當頻繁，讓伊瑟儂更是開玩笑說：「我永遠記得16、7歲時她那圓滾滾的臉。」