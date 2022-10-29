媒體人鄭師誠。（圖／本報系影音截圖）

衛福部部長薛瑞元、疫情指揮官王必勝、發言人莊人祥等防疫要角，27日晚間赴民進黨台北市長候選人陳時中競選總部，雖薛與陳競總都表示，僅是純聊天、談的是近期的酸甜苦辣，仍引發熱議。媒體人鄭師誠表示，這個說法沒人會相信，他認為薛等人應是在與陳演練，辯論會及會後的媒體訪問，針對疫苗採購合約的相關說詞。

鄭師誠昨（28）日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉直言，「3個小時沒有談任何公事，你覺得合理嗎？完全不合理嘛！」鄭諷刺道，難道薛瑞元會覺得寂寞、覺得冷，需要陳時中給他擁抱「秀秀」一下嗎？所謂的「談百日心得」，根本就是在睜眼說瞎話。

鄭師誠指出，陳時中大概沒想到，國民黨台北市長候選人蔣萬安的記憶力竟然超強，強到可以把合約內容都背下來，裡面明確寫道「如果有必要，可以透過法院來解密」，這下搞得陳完全無法收拾了。

針對防疫三巨頭夜會陳時中一事，鄭師誠認為，應是薛瑞元等人正在親自指示、指導陳，等到上辯論場時，若被問到相關問題該怎麼辦？辯論會後媒體追問，兩邊也要配合得很好，以免出現雙方說詞不一的情況。鄭痛批，薛說與陳夜會3小時都沒談公事純粹寒暄，這點根本沒人會信，「你騙鬼啊？你騙誰啊？」薛身為衛福部長，一個決策、一個說法、一個動作，當將影響2300萬條人命，如果薛連這種事都會說謊，那以後防疫會不會說謊？會不會出人命？

《中國時報》今日報導指出，針對外界指防疫三巨頭夜訪「套招救高端」一說，陳時中回應，「毫無邏輯可言、毫無邏輯可言」，強調若要討論高端，隨時打電話就可以講了，「縱使要談，電話中大可談，不需要見面」。陳表示，用見面影射私相授受，這樣的影射非常、非常不道德，「蔣萬安已經做了幾次不道德的事情，他自己要檢討」。