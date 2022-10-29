台鐵中午才剛發布因塑膠布纏繞電車線，海線白沙屯=新埔列車有延誤情形，才剛回復通車，隆田=新市間又傳出受電力設備故障影響，自下午1時許起，該路線暫時無法通行，新營=台南間將啟動公路接駁，預計晚間8時將恢復通行。