台鐵中午才剛發布因塑膠布纏繞電車線，海線白沙屯=新埔列車有延誤情形，才剛回復通車，隆田=新市間又傳出受電力設備故障影響，自下午1時許起，該路線暫時無法通行，新營=台南間將啟動公路接駁，預計晚間8時將恢復通行。

網瘋傳女警棄鐵飯碗轉戰台股賺千萬？ 本尊怒現身：我還沒結婚
人夫婚外情對象竟是妻子閨蜜 摩鐵發票、情書成鐵證
離譜吸金家族！豪宅「LV、勞力士」堆滿屋 海詐2000萬

#台鐵 #塑膠布 #電車線 #公路接駁 #電力設備