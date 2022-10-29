台鐵連2事故！新營=台南電線掉落雙向中斷 啟動「公路接駁」 14:262022/10/29 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵連2事故！新營=台南電線掉落雙向中斷，啟動「公路接駁」。(示意圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵中午才剛發布因塑膠布纏繞電車線，海線白沙屯=新埔列車有延誤情形，才剛回復通車，隆田=新市間又傳出受電力設備故障影響，自下午1時許起，該路線暫時無法通行，新營=台南間將啟動公路接駁，預計晚間8時將恢復通行。 網瘋傳女警棄鐵飯碗轉戰台股賺千萬？ 本尊怒現身：我還沒結婚 人夫婚外情對象竟是妻子閨蜜 摩鐵發票、情書成鐵證 離譜吸金家族！豪宅「LV、勞力士」堆滿屋 海詐2000萬 #台鐵 #塑膠布 #電車線 #公路接駁 #電力設備 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台九線新亮點！最美公路休息站「南迴驛」 化身串聯觀光與在地慢經濟產業平台 10:112022/10/25 生活 重機壓車「後輪離地」自摔撞牆 追焦照曝光網笑：值得了 12:252022/10/25 社會 品觀點｜臺科普環島列車抵台鐵新左營站 學生體驗互動科學實驗 18:042022/10/26 寶島 打造環台科學場域 台灣科普列車抵達新左營站 16:022022/10/26 寶島 龔明鑫體驗TTGO 肯定台東溫馨接送服務 16:512022/10/23 寶島 異物纏繞電車線 高鐵南港-左營部分列車延誤 18:022022/10/27 生活 走讀淡水河 新北議員送學童搭乘藍色公路認識生態歷史 15:042022/10/26 生活 南橫公路帶來人潮 「山那邊的市集」首次桃源區登場 19:492022/10/27 生活 18歲男北宜公路壓車過彎慘噴飛 無辜騎士衰遭波及 13:472022/10/25 社會 屏東科技產業園區擴區台北招商會登場 17:492022/10/28 區域情報-其他 11／7取消量體溫 羅一鈞：兩機構除外 14:442022/10/25 生活 台鐵白搭阿北遇驗票就發病 呼叫救護車最高紀錄一個月達8次 19:192022/10/26 社會 老翁闖軌道遭區間車撞擊身亡 台鐵嘉義-南靖列車一度延誤 18:022022/10/26 生活 易遊網守住環島之星列車經營權 今年營收大躍進 19:342022/10/28 財經 九九峰氦氣球樂園開工 預估百萬人觀光帶來上億產值 16:202022/10/28 生活 每年奪300人命 世界最危險公路 根本「通往死亡」 10:552022/10/28 搜奇 社評／要致富先修路 大陸力推新基建 04:102022/10/29 焦點新聞 暢遊山海屯 台中3條觀光公車上路 04:102022/10/26 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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