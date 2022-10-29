骨關節炎患者常因為進行爬山等運動後引發膝蓋疼痛，但傳統醫療做法只能舒緩，無法治癒，從而引發諸多生活不便，讓病患造成身心煎熬。中國醫藥大學新藥開發研究中心主任洪士杰攜手中研院轉譯中心，以膠原結合胜肽用於增強骨關節炎關節軟骨成像、潤滑和再生，找到最新診斷方式與治療策略，研究結果獲《自然生醫工程》（Nature Biomedical Engineering）刊登，並預計兩年內開展臨床試驗。

為找到有效治療骨關節炎的方式，洪士杰研究團隊與中研院生醫轉譯研究中心主任暨細胞與個體生物學研究所特聘研究員吳漢忠合作，利用噬菌體表現胜肽篩選系統 (phage peptide display system)，成功開發出一系列的短鏈胜肽，具有專一辨識結合骨關節炎軟骨膠原蛋白的能力，且其對於關節腔內非關節軟骨區域的非專一性附著程度相當的低。

研究團隊發現，當與超順磁性氧化鐵結合時，這些膠原結合胜肽，藉由核磁共振成像，可用於早期骨關節炎診斷。並且，經膠原結合胜肽修飾的玻尿酸，在骨關節炎軟骨中的留存增加，在離體人骨關節炎組織中的潤滑效果更好。以胜肽修飾過的玻尿酸，來遞送間質幹細胞，能有效改善骨關節炎軟骨組織的再生。

研究團隊指出，這種骨關節炎膠原蛋白結合胜肽的應用，將有助於開發用於診斷、潤滑和治療骨關節炎關節的新策略。未來也可以應用於攜帶間質幹細胞或輪部幹細胞，來促進角膜缺損表層及內膜再生，以取代角膜移植。

研究團隊提到，相關成果已取得專利，目前正在開展授權廠商的遴選工作。未來，這種膠原蛋白結合胜肽衍生物的GMP製備和臨床前試驗，將以產學合作的形式進行。預計兩年內可開展臨床試驗，應用於臨床患者的診斷和治療，造福廣大社會大眾。