「動力火車」成員尤秋興、顏志琳與「玖壹壹」的洋蔥（陳皓宇）一同上《36題愛上你》， 宣傳實境秀《歡迎光臨-等你來家1》。（公視提供）

「動力火車」成員尤秋興、顏志琳與「玖壹壹」的洋蔥（陳皓宇）一同上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持的公視《36題愛上你》。（公視提供）

「動力火車」成員尤秋興、顏志琳與「玖壹壹」的洋蔥（陳皓宇）一同上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持的公視《36題愛上你》， 宣傳實境秀《歡迎光臨-等你來家1》。動力火車自曝中過金曲魔咒，得獎後開始走下坡，曾好幾年都接些沒歌手想去的小場。

動力火車出道25年，曾9度入圍金曲獎，並在2004年獲得最佳重唱組合獎；過去曾與動力火車同家唱片公司，炎亞綸還敬稱他倆「師兄」。唐綺陽好奇問：「有中金曲魔咒嗎？」動力火車表示雖然一直不願相信，但似乎真的有。

他們回憶當年得獎後就開始走下坡，活動邀約減少很多，只能從沒有歌手要接的夜場唱起，尤秋興說：「夜場沒有舞台，可能會放個箱子，我們過去，就兩個站在上面唱。」即使如此，坦言還是很想再得金曲獎，因為那是一個很大的成就感。

洋蔥則分享，過去在金曲獎舞台上表演的感覺很不切實際，唐綺陽問他，面對當時非常多的聲音，評論他們的英文口音、表演風格，會不會走心？洋蔥認為：「你有被罵就一定代表有人在討論你，所以我那時候是以平常心看待。」唐綺陽肯定表示其實收視率反映一切，「他們那一段收視率最高。」