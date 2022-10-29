苗栗縣國民黨籍立委陳超明29日在竹南與苗栗縣長鍾東錦同台，並公開支持鍾東錦。（鍾東錦競總提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長競爭藍軍出現分裂局面，一度陷入兩方為難的海線立委陳超明，29日在參加第4選區縣議員候選人陳碧華競選總部成立大會時，巧遇苗栗縣長候選人鍾東錦，2人同台，陳超明很阿莎力地手比1號，並帶領群眾大聲高喊，「苗栗願景前程似錦，縣長支持鍾東錦」，呼籲國民黨要聯手次要敵人，打擊主要敵人，以免輸了整場選戰，鍾東錦陣營則解釋這代表棄保效應開始發酵。

苗栗縣長之爭，藍軍出現嚴重分裂，地方各大派系山頭各有支持對象，在提名後幾乎都已就定位了，唯獨海線立委陳超明，原本因自己也有意角逐縣長大位，卻因卡到官司而不得不忍痛放棄，但因角逐雙方原本都是好友，陳超明在不原得罪兩方的情況下，自己出席謝福弘的各項選舉造勢場合，妻子吳麗利則負責出席鍾東錦一方活動。

在這段期間，謝福弘及鍾東錦等2方陣營全力爭取陳超明表態支持，甚至地方傳出以下一屆立委為交換條件，但陳超明一直未明確表態，直到本周傳出陳超明立場鬆動消息，29日陳超明與鍾東錦的同台，也印證了陳超明改變支持立場的說法。

29日上午，出身竹南的縣議員陳碧華競選連任成立競選總部大會，同為竹南同鄉的海線立委陳超明現身大會力挺陳碧華，當時鍾東錦和所有候選人已經站在台，陳超明一上台就高高舉起1號的手勢，帶領民眾喊出「縣長支持1號」、「鍾東錦、凍蒜、鍾東錦、凍蒜」，這是選舉開跑以來，鍾東錦和陳超明正式同台，也讓鍾東錦陣營公開宣布棄保效應正式引爆。

陳超明表示，鍾東錦是礦工之子、母親在市場賣菜，少年時期較為狂野，但「英雄不怕出身」，歷經風吹雨打磨練後，他仍然一路向善，一路努力奮發，最後獲得事業成功，白手起家，這絕對不是一件容易的事情，唯有這樣的縣長，才能體會基層民眾的生活，才能了解百姓打拚的心情，因此，鍾東錦才是最佳的縣長人選。

陳超明指出，國民黨的老毛病沒改，總是聯合主要敵人打擊次要敵人，已經失去中國大陸的江山，這一次應該記取教訓，不要再鬥來鬥去，大家應該合作，把主要對手打倒，天下沒有白吃的午餐，也沒有等來的榮耀，更沒有坐在家裏就會有黃袍加身，任何事情都必須經過奮鬥而來。

陳超明強調，鍾東錦歷經「風吹雨打、酸甜苦辣之人生」卻沒有被打敗，反而越挫越勇，這才是苗栗縣長的唯一人選，也是自己改變選擇的原因，懇請鄉親陪著1號鍾東錦，打贏苗栗這一場選戰，一起加油打到贏為止。