雲林縣北港鎮長蕭姓候選人4名競總人員涉賄羈押禁見，候選人交保。（雲林地檢署提供／張朝欣雲林傳真）

雲林地檢署偵辦北港鎮長蕭姓候選人的競選總部人員涉賄案，其中蕭男、林男、羅男、蔡男4名競總成員經檢察官訊問，涉犯《公職人員選舉罷免法》第99條第1項之交付賄賂罪嫌重大，有羈押原因及必要性，向法院聲請羈押禁見獲准，蕭姓候選人則以30萬元具保候傳，其餘人等請回。

雲林地檢署檢察官施家榮指揮百餘名警調人員，本月28日持法院核發搜索票，就北港鎮長蕭姓候選人競選總部、蕭男（71年次）、林男（48年次）、羅男（42年次）、蔡男（77年次）等競選總部成員，以及北港鎮28名里長住處執行搜索，並約談相關人等到案。

地檢署表示，經查，蕭姓候選人的親屬蕭男、服務處主任林男、前司機羅男及服務處志工蔡男等人，於今年8月至10月間以每箱40罐（每箱約價值8000元）的高山茶葉為對價，向該選區的里長交付賄賂尋求支持，並投票給蕭姓候選人，因而涉犯投票行賄罪嫌。

檢察官指揮專案小組多日蒐證，28日進行搜索，扣得茶葉10箱及零星茶葉罐，並約談蕭姓候選人、蕭男、林男、羅男、蔡男及28名里長等人到案說明，由檢察官黃立宇、葉喬鈞、黃薇潔、林欣儀、陳淑香、羅袖菁複訊。

地檢署指出，其中蕭男、林男、羅男、蔡男經訊問後，認其涉犯交付賄賂罪嫌重大，有羈押原因及必要性，向法院聲請羈押並禁止接見通信，雲林地方法院29日召開羈押庭裁定羈押禁見，蕭姓候選人則諭知30萬元交保，其餘里長請回。