後排左起樂到家董事長郝柏翔、壹壹影業製作人黃郁茹、犢影製作創辦人林秉聿、逆光電影負責人陳寶旭、大慕影藝執行長林昱伶、紅衣小女孩股份有限公司總經理陳信吉、滿滿額娛樂總經理陳其遠、華映娛樂總經理梁宏志、麻吉砥加製片鄭昀；前排左起伯樂影業董事長吳明憲、奇幻娛樂負責人李耀華、文化部政務次長李靜慧、文策院副院長盧俊瑋、有戲娛樂董事長朱漢光、中保科技集團代表詹叡琪、有戲娛樂總經理莊啟祥、麻吉砥加營運長張昱、興揚電影負責人唐在揚。（有戲娛樂提供）

由中保科技集團與文化內容策進院共同投資成立的「有戲娛樂股份有限公司」於今（28）日舉行見面會，除對外宣布籌備許久的公司正式啟動，也在會中曝光目前公司已投資及現正籌備中的21部電影、劇集及跨領域作品，並邀請13家已確認合作公司介紹這些作品，有戲娛樂董事長朱漢光表示，有戲娛樂期望藉由投資具商業潛力的IP（Intellectual Property，智慧財產）作品，經營台灣原創影視全方位娛樂文化，藉此打造IP生態圈體系。

有戲娛樂是中保科技集團及文策院執行的國發基金共同投資案，目的希望藉由跨平台的「IP影視化投資」與「影視IP化」投資及合製，透過影視產業推動文創產業，為文創開發之路另闢新徑。見面會上，除文化部政務次長李靜慧、文策院副院長盧俊偉及中保科技集團代表皆到場支持外，多位已確認與有戲娛樂合作的影視公司代表也受邀出席見面會，上台介紹合作的項目並送上祝福。

文化部政務次長李靜慧致詞時表示，能夠促進更多資金進入文化內容產業，是文化部很重要的使命，影視產業做為台灣文創產業的火車頭，除了引導資金進入市場，更期待本次文策院與中保科技集團共同投資的「有戲娛樂」，能透過跨媒體的改編，讓影劇、漫畫、文學、音樂、電玩彼此間相互加乘，創造更高產值，次長除了感謝文策院帶領的國發基金投入，也感謝中保投的加入，「中保投對影視產業的投資創下了幾個紀錄，除了是獲利最快，也是投資最高。」

文策院盧俊偉副院長則指出，文策院透過國發基金與民間共同投資影視基金的模式能為產業帶來活水，使影視製作有更多元的資金來源，且待未來影視基金數量增加以後，更能分散影視專案的投資風險，使製作團隊能大膽地創作更多元、更精緻的作品；同時透過影視與財務投資人才的結合及養成，讓人才有多元及不同職涯階段的發展機會，豐富影視產業生態，同時企業投資影視作品時也能以更貼近產業界的角度去評估投資收益及效應；未來在兩者互相碰撞的過程中，投資端的評估標準將越來越精確，產業也勢必因此更加進化，端出更好的作品，讓台灣的影視產業走向一個生態更健全、市場更有規模的新階段。

有戲娛樂自去年開始籌備設立，於今年中保科技集團及文策院正式入資，董事長朱漢光表示，有戲娛樂是一間以IP經營為主的全新公司，不同於中保科技集團投資的樂到家國際娛樂先前以購片發行為主，有戲娛樂初期目標希望在兩年內投資二十部具IP潛力的影視作品，目前已陸續與多家公司進行合作洽談，期待在影視產業中向下紮根，向上發展。

有戲娛樂目前投資的作品內容多元豐富，題材包括喜劇、愛情、寫實、懸疑、恐怖等，包括現正播出中的劇集《茁劇場》系列、本周正式上映並入圍金馬獎最佳男主角、女配角2項大獎的《罪後真相》、入圍金馬獎最佳新導演等5項大獎的《查無此心》、改編自知名劇集的《我的婆婆怎麼把〇〇搞丟了》和《做工的人》電影版、改編自九把刀小說的《請問，還有哪裡需要加強》等，擔任茁劇場監製的王小棣導演表示，台灣需要有精準眼光的投資者，期許影視產業能成為台灣另一座護國神山。

有戲娛樂投資作品，還包括瞄準兒少觀眾製作的奇幻家庭劇《百味小廚神－中元大餐》、音樂職人影集《接招吧！製作人》、改編自韓國電影的《我的麻吉4個鬼》、改編台灣恐怖小說天后笭菁同名小說的《禁忌-化劫》、以都會為背景的恐怖劇集《都市懼集》、探討愛情的《愛愛內含光》、改編自SARS期間和平醫院故事的《煞塵暴》，以及懸疑風格的《器子》和以房仲為主角的職人劇集《幸福房屋事件簿》等現正製作中的作品。

有戲娛樂在中長期也計劃將既有影視作品進行跨媒體改編，包括《接招吧！製作人》衍生實境節目及音樂劇等，目前公司也已取得知名鬼片IP《女鬼橋》的授權，未來開發相關衍生產品。期待透過改編，為知名IP創造更多產值。